Gratis fietslampjes vinden gretig aftrek in Wageningen

Fietsers en andere voorbijgangers kregen de lampjes gratis aangeboden in het centrum van Wageningen. "Aangezien de wintertijd twee weken geleden is ingegaan en het weer snel donker wordt, willen we mensen er aan helpen herinneren hoe belangrijk het is om goed verlicht te zijn wanneer je in het donker fietst", zeg Wouter ten Kate namens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland.

Er werden in Wageningen niet alleen lampjes uitgedeeld. Ook waren er fietsenmakers die gratis de verlichting van fietsers repareerde.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Uit onderzoek blijkt dat fietsers met goede fietsverlichting 20 procent minder kans lopen het slachtoffer te worden van een ongeval. "Het is heel belangrijk om goed zichtbaar te zijn", vervolgt Ten Kate. "Ik merk dat mensen eigenlijk pas wanneer ze een autorijbewijs hebben, het nut in gaan zien van fietsverlichting. Omdat ze dan pas zien hoe lastig het is om fietsers te zien binnen en buiten de bebouwde kom in het donker. Het klinkt hard, maar het kan net het verschil maken tussen wel of niet thuiskomen."

Goed zichtbaar

Namens de gemeente Wageningen deelde wethouder De Haan lampjes uit. "De lampjes vinden gretig aftrek. En dat kan ik me ook voorstellen. Ze zijn gratis, dat ten eerste, maar iedereen ziet ook wel in dat goed zichtbaar zijn heel belangrijk is."