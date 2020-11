Cel en tbs geëist voor fatale mishandeling Andres Rodriguez in Warnsveld

Het slachtoffer, de 26-jarige Andres Rodriguez, krijgt in de nacht van 7 op 8 juli 2017 harde klappen in zijn gezicht voor de Lidl in Warnsveld. Hij blijft bewusteloos op de grond liggen terwijl de verdachte met nog twee vrienden vertrekt. Andres raakt in coma en overlijdt later in het ziekenhuis.

'Uit zelfverdediging'

De 37-jarige Zutphenaar bekent kort na de mishandeling dat hij Andres een of twee klappen in het gezicht geeft in de bewuste nacht. De rechtbank Zutphen veroordeelt hem tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De verdachte geeft tijdens de rechtszaak al aan dat hij sloeg uit zelfverdediging, omdat Rodriguez volgens hem een mes bij zich had toen ze elkaar die nacht troffen. Hij gaat dan ook tegen de uitspraak in hoger beroep, waardoor het gerechtshof zich over de zaak buigt.

'Nooit mijn bedoeling'

De verdachte en zijn advocaat stellen dat er sprake was van een noodweersituatie. Een celstraf vinden ze daarom ongepast. "Ik snap dat het heel moeilijk is om je kind te verliezen, dat vind ik ook heel erg voor hen. Het is alleen nooit mijn bedoeling geweest", aldus de verdachte.

Tegenover een behandeling voor zijn stoornissen, onder meer veroorzaakt door een moeilijke jeugd met verslaafde ouders en eigen alcohol- en drugsproblemen, staat hij wel positief. Hij zegt zijn leven te willen beteren, onder meer voor zijn drie kinderen.

OM: ongeloofwaardig

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het verhaal dat Andres die nacht wilde uithalen met een mes lariekoek. "Ik acht het ongeloofwaardig dat er een mes is geweest op basis van de verklaringen. Ook mist de moeder van Andres geen enkel mes", aldus de advocaat-generaal.

Drie ooggetuigen verklaren na het incident allemaal iets anders over het mes. Daarnaast is het mes nooit gevonden, omdat het volgens de verdachte door een vriend is weggegooid.

Behandeling

De eis van het OM wijkt af van de eerdere eis bij de rechtbank. Zo gaat het nu niet om tbs met dwangverpleging, maar tbs met voorwaarden. Dit komt onder meer omdat specialisten hebben vastgesteld dat de kans dat de verdachte in herhaling valt kleiner is geworden.

Mocht het hof de eis overnemen, dan zal de Zutphenaar zich de komende jaren moeten houden aan allerlei voorwaarden. Zo zal hij zich moeten laten behandelen in een Forensische Psychiatrische Kliniek (FBK), onder meer voor zijn verslavingsproblemen.

'Waarom heb je niet geholpen?'

De moeder van Andres vertelt woensdag in een emotioneel betoog dat haar wereld is ingestort na het overlijden van haar zoon. “Mijn leven is kapot. Drie jaren zonder Andres, terwijl ik maar op hem blijf wachten", benadrukt ze.

Woedend is ze op de verdachte. “Waarom heb je niet geholpen? Waarom hebben de andere mensen die erbij waren, drie stuks, niks gedaan toen hij op de grond lag?"

Pleegvader Hans Burgers laat weten dat de familie hoopt dat het hof de eis van het OM overneemt. Het belangrijkste is voor hen dat de verdachte wordt behandeld en pas vrijheden krijgt als specialisten daartoe beslissen. "We willen dat wat wij hebben meegemaakt, nooit een ander gezin gaat overkomen."

