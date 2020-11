LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 9 november

23:04 - 'Kerst in coronatijd nog onzeker'

Het is nog onzeker met hoeveel mensen je dit jaar kerstmis mag vieren of uit eten mag gaan. Dat hebben minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's maandag laten weten na afloop van het Veiligheidsberaad. Het aantal besmettingen daalt, maar Grapperhaus liet weten dat "we er nog niet zijn". "We moeten heel erg op onze hoede blijven voor dit virus."

De bewindspersonen hopen volgende week "iets zinnigs te kunnen zeggen over wat wel en wat niet kan" in december. "Het zal in elk geval niet de kerst of oud en nieuw zijn, zoals we die van vorig jaar kennen", stelt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. "Hoe dan ook ziet de kerst er anders uit dan andere jaren", beklemtoont ook de minister.

De burgemeesters willen de coronamaatregelen "niet te veel en te snel versoepelen" om een derde golf te voorkomen. Zij hebben volgens Bruls geleerd van de zomer. "In september en oktober schoten de besmettingscijfers weer omhoog."

Ook raadt de voorzitter van het beraad aan om alleen kerstinkopen te doen op rustige momenten. Bovendien raadt hij aan zoveel mogelijk via internet te bestellen.

20:37 - 'Ouderen hebben ook coronabrief van burgemeester nodig'

Wageningse studenten kregen een paar weken geleden een brief van burgemeester Geert van Rumund toegestuurd. Daarin werden ze opgeroepen zich aan de coronaregels te houden en geen feestjes te organiseren of te bezoeken. Volgens de lokale VVD hebben ook ouderen in de stad zo'n berisping van hun burgervader nodig.

Fractievoorzitter Bart Rozemeijer wijst er maandagavond in een raadsbijeenkomst op dat een deel van de ouderen zich niet aan de coronavoorschriften houdt. Het valt hem op in de stad en in winkels. Dat vindt hij onbegrijpelijk: "Wij als jongere ouderen nemen alle maatregelen in acht om ouderen te beschermen, maar toch zie je ook veel ouderen die dat niet doen."

De burgemeester zegt deze 'waarneming' te herkennen en gaat serieus overwegen of er ook naar de ouderen een brief gestuurd moet worden.

19:36 - Sinterklaas komt dit jaar aan in fictieve dorp Zwalk

Sinterklaas komt zaterdag met de stoomboot aan in het fictieve dorp Zwalk. Dat bleek uit de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal van dit jaar.

Voor de komst van de sint is dit jaar gekozen voor een geheime intocht vanwege de coronamaatregelen. Maar deze geheime plek vinden is vrijwel onmogelijk. De optocht vindt namelijk plaats in het fantasiedorp Zwalk.

In Elburg werden eerder opnames gemaakt voor het landelijke Sinterklaasjournaal. Ook Pakjesboot 12 werd er gespot.

16:48 - Gesloten McDrive mag voorlopig niet open

De McDonalds in Apeldoorn aan de Lange Amerikaweg blijft nog tot en met vrijdag 20 november gesloten. Tot die tijd mag niemand het pand in of het parkeerterrein betreden.

Het restaurant zelf zat al dicht vanwege de coronamaatregelen. Zaterdagnacht ging ook de afhaallocatie McDrive dicht, omdat die zich niet houdt aan de sluitingstijden.

16:43 - 'Meeste mensen houden zich aan nieuwe maatregelen'

De meeste inwoners van Noord- en Oost-Gelderland houden zich aan de nieuwste coronaregels. Dat zegt de regionale Veiligheidsregio op basis van het aantal overtredingen in de eerste week van november. In totaal zijn er zestig boetes uitgeschreven die te maken hadden met het overtreden van coronaregels.

Pokeren in café

"Dat waren soms ook groepjes jeugd die zich niet aan de afspraken hielden. In de gemeente Eibergen waren in een café negen mensen aan het pokeren. Deze zijn allen bekeurd, evenals de eigenaar. Zowel in de gemeente Ermelo als in de gemeente Harderwijk werd in enkele hotels na 20.00 uur alcohol geschonken en genuttigd. Een café in de gemeente Voorst hield zich eerder al herhaaldelijk niet aan de maatregelen, deze mag voor de tweede keer een dwangsom tegemoet zien", schrijft de veiligheidsregio. Ook wordt het sluiten van de McDrive in Apeldoorn aangehaald.

Afstand houden soms lastig

In Noord- en Oost-Gelderland was het volgens de veiligheidsregio zaterdag met name druk in winkelstraten. Ondanks de oproep van gemeenten, boswachters en natuurorganisaties gingen er zondag met het mooie weer toch veel mensen naar het bos en was het druk in het buitengebied.

"Ik begrijp heel goed dat mensen een wandeling in de buitenlucht willen maken. Dat mag ook. Maar zorg ervoor dat er geen plekken ontstaan waar het te druk is, zodat de afstandseis te houden blijft", zegt voorzitter Ton Heerts namens de VNOG.

Regionale lockdown

Nog steeds ligt in een aantal gemeenten in de regio het aantal besmettingen boven de signaalwaarde 'zeer ernstig'. Op dit moment is er nog geen signaal vanuit de Rijksoverheid richting de VNOG dat de regio in volledige lockdown zou moeten. "Dat willen we ook kosten wat kost voorkomen. De enige weg naar verbetering is dat mensen de regels naleven", zegt Heerts.

15:50 - Forse daling van het aantal besmettingen

Het RIVM meldt maandag 460 besmettingen in Gelderland, ruim 180 minder in vergelijking met zondag. Er worden daarnaast vier sterfgevallen gemeld. En er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnames.

De belangrijkste actuele Gelderse cijfers vind je in dit overzicht.

15:37 - Pretpark, zwembad, bios en bieb waarschijnlijk snel weer open

Nederlanders kunnen binnen afzienbare tijd weer naar zwembad, museum, theater, bioscoop, bordeel, pretpark of dierentuin. Die locaties waren vorige week voor veertien dagen gesloten vanwege het hoge aantal nieuwe coronagevallen.

"Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat die maatregelen niet langer dan twee weken nodig zijn. We kunnen het houden bij twee weken, zoals beoogd was", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Voor een verdere versoepeling is het vooralsnog te vroeg, zegt Kuipers.

15:10 - 'Waarschijnlijk geen avondklok'

Er komen voorlopig waarschijnlijk geen regionale maatregelen, dus ook niet de veelbesproken avondklok. Dat melden bronnen aan de NOS.

14:54 - Iets meer patiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen, na vijf achtereenvolgende dagen van daling. Ziekenhuizen behandelen maandag 22 mensen meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. "Een hele lichte stijging, niets verontrustends", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In de afgelopen vijf dagen was het aantal opgenomen patiënten met 358 gedaald. In totaal liggen nu 2317 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen 1717 op de verpleegafdelingen, twintig meer dan op zondag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 598 naar 600. Afgelopen etmaal werden tien patiënten verplaatst naar andere regio's, het laagste aantal sinds meer dan een maand.

14:44 - Politie bekeurt overtreders

Afgelopen week zijn ruim 1200 mensen op de bon geslingerd, omdat die zich niet aan de coronaregels hielden. Dat meldt de politie op Twitter.

14:30 - 460 besmettingen erbij

In Gelderland zijn tot vanmorgen 10.00 uur 460 besmettingen gemeld. Gisteren waren dat er 642. Dat is dus een behoorlijke daling. Er zijn vier doden te betreuren, het gaan om overleden coronapatiënten uit West Betuwe (2), Duiven en Berkelland. Gelderland heeft drie ziekenhuisopnames.

De meeste besmettingen in Gelderland worden gemeld vanuit Nijmegen (51), Ede (34) en West Betuwe (24). Als enige gemeente in Gelderland meldde Heerde maandagmorgen geen besmettingen.

Lees hier alles over de laatste cijfers.

13:57 - Coronafeestje op een eilandje

Drie mannen uit Ermelo hebben dit weekend een boete gekregen voor het bijwonen van een illegaal feest op een eilandje bij Zeewolde (Flevoland). Dat meldt de politie aan Omroep Flevoland.

Lees het hele verhaal hier.

13:55 - Corona bij medewerker Arnhemse gevangenis

In de penitentiaire inrichting in Arnhem (de Blue Band-gevangenis) is een medewerker zondag positief getest op het coronavirus. De medewerker zit in thuisisolatie, zegt Justitie-woordvoerder Robert Meijer. "De GGD doet op dit moment bron en contactonderzoek." Twee gedetineerden zijn preventief in quarantaine geplaatst in een cel.

Lees het hele bericht hier.

13:50 - Amerikaans vaccin voor 90 procent effectief

Een coronavaccin van de farmaceut Pfizer is volgens een voorlopige analyse voor 90 procent effectief. Dat maakte het bedrijf bekend, bericht The New York Times.

12:48 - 55 jaar en ouder en laag opgeleid? Je moet vaker wandelen (ook in coronatijd)

Je zou denken dat we vaker de benen strekken in coronatijd, omdat we thuis moeten blijven. Het Pim Mulier Instituut dat zich bezighoudt met sport en sportmogelijkheden in ons land, hield een steekproef. Eén op de vijf 55-plussers heeft het afgelopen jaar niet één wandeling gemaakt die een half uur of langer duurde. De studie was een representatieve steekproef onder meer dan 550 mensen, gezond en niet zo gezond, werkend of niet werkend. De opleiding van mensen maakt veel uit, aldus het instituut: "Van de lager opgeleiden heeft een kwart de afgelopen twaalf maanden niet gewandeld, terwijl dit bij de hoger opgeleiden slechts één op de tien is."

12:14 - De Waag wordt afhaalrestaurant

Ze mogen geen gasten meer ontvangen, maar wel maaltijden bereiden als afhaalrestaurant. En daar gaan ze de komende dagen voor bij De Waag in Doesburg. De Waag is vanaf vandaag dagelijks open van 10.00 tot 20.00 uur.

12:03 - Heb je een vraag aan Rutte of De Jonge? Stel die woensdag op Facebook of YouTube

Foto: ANP

Opnieuw beantwoorden premier Mark Rutte (links) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op sociale media vragen van burgers over het coronabeleid. Dat doen ze woensdag om 11.15 uur op Facebook en YouTube. In september hadden beide bewindslieden ook een digitale ontmoeting met vragenstellers. Toen kregen ze flinke kritiek op hun aanpak van de crisis. Rutte zei eerder het belangrijk te vinden ook te spreken met critici van het beleid.

11:16 - GGD zet mobiele testbussen in

De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn 5 omgebouwde stadsbussen en 5 bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is. "Met de nieuwe mobiele testunits kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien", aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Afhankelijk van de vraag op de locatie, worden de bussen uitgerust met aanvullend materieel. GGD GHOR zegt ook een landelijke flexibele schil van medewerkers op te zetten die kan bijspringen als een bepaalde GGD ondersteuning nodig van personeel. De GGD's kunnen via een speciaal telefoonnummer een beroep doen op de mobiele testunits en de landelijke schil van personeel.

09:40 - Is er wel een sinterklaasintocht?

In de komende weken gaat Sinterklaas weer voet aan wal zetten in Nederland. Alhoewel, dat gaat hij waarschijnlijk niet doen met een traditionele intocht vanwege de coronacrisis. In een aantal gemeenten gaat de intocht dit jaar al niet door. Wil je weten hoe dat in jouw gemeente zit, ga dan naar deze pagina.

09:35 - Lekker uit eten met de feestdagen of thuis?

Het Veiligheidsberaad vergadert vandaag over de feestdagen. Dat meldt RTL. In het Veiligheidsberaad zitten de 25 burgemeesters van alle veiligheidsregio's. Burgemeester Bruls van Nijmegen is voorzitter van dit overlegorgaan

Hij en zijn collega's bespreken ook de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen.

Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, is onzeker. Ook is nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken.

Na het beraad vorige week gaven de burgemeesters al aan dat zij voorstander zijn van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Het kabinet hakt binnenkort een knoop door.

09:17 - Tot hier en niet verder

Eddy van de Bor uit Nijkerkerveen had zich uit voorzorg laten testen op het virus. Maar hoe houd je dan volk buiten de deur, totdat de uitslag bekend is? Om met Paul van Vliet te spreken: daar hebben we het volgende op gevond'n.

08:20 - Een kerkdienst met ongeveer 150 mensen. Buiten

Onder de noemer Nunspeet voor Jezus was zondag een kerkdienst op een bedrijventerrein in het dorp. Ongeveer 150 mensen kwamen naar de dienst. Onze verslaggever Joost Driessen was erbij. "Ik vind het een mooie tijd om christen te zijn. Het is tijd om je lichtje te laten schijnen, om te laten zien dat je niet bang bent. Wat er ook gebeurt", sprak een bezoekster.



07:56 - Jong en somber door corona? Het Rode Kruis biedt hulp

Een groot deel van de jongeren voelt zich tijdens de coronacrisis soms eenzaam, angstig of somber. Dat heeft het Rode Kruis uitgezocht. Bijna 75 procent van de ondervraagde jongeren maakt zich zorgen over de toekomst. Het Rode Kruis heeft een hulplijn in het leven geroepen. Jongeren kunnen gratis met een coach bellen als ze zich somber voelen vanwege de coronacrisis.

Heb je hulp nodig? Op deze site lees je meer.

07:25 - Woonwinkels doen goede zaken

De woonbranche merkt in de portemonnee dat de coronacrisis flinke impact heeft, maar niet in negatieve zin. Verkoopcijfers rijzen de pan uit sinds we massaal thuiszitten. In en om het huis schaffen we van alles aan om ons leven wat kleur te geven in de donkere coronadagen.



 

Lees het hele verhaal hier.

07:16 - Minder treinen door corona

De NS schrapt vanaf vandaag treinen in de dienstregeling. Stapsgewijs wordt het aantal treinen teruggebracht naar 90 procent van de normale dienstregeling. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, er worden dus geen lijnen opgeheven, zo verzekert de NS.

De aanpassing heeft te maken met de forse terugloop in passagiersaantallen, tot 30 procent van de normale bezetting, maar ook met het uitvallen van personeel door ziekmelding of quarantaine. De eerste treinen worden vanaf deze maandag al uit de dienstregeling gehaald. De meeste wijzigingen volgen in de week erna.

Volgens de NS is de maatregel tijdelijk en wordt er weer opgeschaald zodra dat kan. Vorige maand schrapte de NS al de extra forensentreinen en weekendnachttreinen. De spoorwegen raden reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.