Burgemeester Hubert Bruls vertrekt niet naar Utrecht

Hubert Bruls wordt niet de nieuwe burgemeester van Utrecht. De 54-jarige Bruls was volgens geruchten in de running om interim-burgemeester Peter den Oudsten op te volgen, maar de keuze van Utrecht is gevallen op Sharon Dijksma, wethouder in Amsterdam.

Voor de burgemeesterspost in Utrecht kwamen 27 sollicitaties binnen, van elf vrouwen en zestien mannen. Om wie het daarbij ging is niet bekend. De namen worden nooit vrijgegeven en niemand bevestigt hardop zijn of haar kandidatuur. Naast Bruls werd ook onder meer Alexander Pechtold genoemd als kanshebber.

CDA'er Bruls is sinds mei 2012 burgemeester van Nijmegen. Zijn ambtstermijn werd in 2018 met zes jaar verlengd. Naast burgervader is Bruls ook voorzitter van het overleg van de 25 veiligheidsregio's in Nederland, die verenigd zijn in het Veiligheidsberaad.

Hij werd afgelopen voorjaar al gelinkt aan het burgemeesterschap van Den Haag, maar daar viel de keuze op Jan van Zanen.