Wat is er leuker dan vrijuit dansen, springen, huppelen of gewoon hele rare bewegingen maken? Sámen bewegen! Omdat bewegen van kinds af aan, maar ook voor ouderen gezond en van vitaal belang is, heeft de gemeente Montferland SamenFun opgericht. Een samenwerkingsproject tussen Humankind en lokale en regionale zorgaanbieders.

Humankind is de grootste niet-commerciële organisatie en partner op het gebied van kinderopvang en –ontwikkeling in Nederland. Zij levert een bijdrage aan een mooiere samenleving voor nu en in de toekomst, waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur, voor elk individu en voor elkaar.

De gemeente Montferland hanteert een vitaal ouderenbeleid, om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en daar helpt beweging, in welke vorm dan ook, hen bij. Humankind wil het succesvolle beweegproject verder ontwikkelen en is apetrots dat ze genomineerd zijn voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat.

Kijk 's wat ik al kan

Peuters krijgen zelfkennis en zelfvertrouwen, leren samen spelen, ontwikkelen motorische vaardigheden en leren hun grenzen te verleggen. Voor ouderen is het een mooi middel om sociaal isolement te voorkomen of verminderen. Daarnaast verhoogt het hun zelfredzaamheid. En het is natuurlijk lekker om samen in de buitenlucht te zijn. Al is dat laatste nu even niet mogelijk, in verband met Corona.

Drie maanden lang gaat dezelfde groep peuters naar dezelfde ouderen. Zo raken de kleintjes vertrouwd met de activiteit, de ruimte en de ouderen. En andersom wennen de bewoners van de zorginstelling aan de aanwezige kinderen, met dezelfde begeleiders, de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.

Wie doen er al mee en wat gaat er mee?

Samenwerkingspartners zijn de Plantage, Azora, Sensire en Oefentherapie Montferland. Er gaat van alles mee in de tas naar de activiteit. Van luiers tot tot fruit en een schilmesje. Hesjes en T-shirts voor de peuters en natuurlijk spelletjesmaterialen. Bij aankomst op de zorglocatie is er eerst een gezamenlijk ontspannen eet- en drinkmoment, waarbij bewoners kunnen helpen, bijvoorbeeld door het fruit te snijden en/of uit te delen. Het eerste contact wordt op deze manier makkelijk gelegd, en daarna is het tijd om te bewegen!

Als ze winnen

Op dit moment huppelen en dansen peuters en ouderen in Braamt, 's Heerenberg en Zeddam. Als ze winnen, kunnen ze hun activiteiten in alle kernen (Beek, Kilder en Azewijn) van Montferland organiseren.

