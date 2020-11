Drukte op de Ginkelse Heide wordt aangepakt

De heide is kwetsbaar, daarom neemt Ede maatregelen. Foto: Omroep Gelderland

Ede gaat de drukte op de Ginkelse Heide aanpakken. Toeristen hebben het gebied de afgelopen jaren zwaar aangetast. De gemeente komt met een plan om natuur, toerisme en landbouw beter met elkaar in balans te brengen.

"We hebben nu te veel op hetzelfde stukje", zo vat verantwoordelijk wethouder Jan Pieter van der Schans de huidige situatie samen.

Hij wijst op de schaapskooi naast de N224 waar het vaak een drukte van jewelste is. De schaapskudde is er te zien, ook het Airborne-monument daar trekt veel bezoekers, er zijn eetgelegenheden en er lopen fiets- en wandelpaden. Kortom: veel mensen op één plek en veel druk op de natuur daar. Dat kan anders.

De gemeente heeft daarom elf projecten bedacht om de situatie te verbeteren. "Dit gebiedsplan biedt de kans om De Ginkel op meerdere fronten te versterken en waarborgt een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie", zegt de wethouder.

Schaapskooi verplaatsen en honden aan de lijn

Een van de projecten is het verplaatsen van de iconische schaapskooi naar een rustigere plek, waar minder toeristen komen. Dat is beter voor het welzijn van de schapen. Op de plek van de oude schaapskooi kan dan een ontvangstruimte komen. Daar kunnen bezoekers naar het toilet en krijgen ze meer informatie over de militaire en natuurhistorische geschiedenis van het gebied.

Om kwetsbare natuur meer met rust te laten, worden wandel- en fietspaden verlegd en mogen honden niet meer zoveel loslopen over de heide. Hondenpoep maakt namelijk dat heideplanten niet kunnen groeien. Daarom wordt het hondenlosloopgebied in overleg met de gebruikers verplaatst van de Edese heide naar het bos. Schapen krijgen daarentegen juist meer ruimte om te grazen, wat juist wel goed is voor de heide.

Natuurinclusieve landbouw

Maar er gaat niet alleen wat veranderen voor toeristen. Ook de boeren in het gebied moeten zich aanpassen voor de natuur. Omdat de heide in snel tempo verdroogt, vraagt Ede landbouwers om op een andere manier te werken zodat water langer bij de heideplassen blijft. Door natuurinclusief te werken, krijgen insecten, kruiden en boerenlandvogels bovendien meer ruimte.

2024

In 2024 moeten alle wijzigingen doorgevoerd zijn. Maar dan moeten ze eerst nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Pas daarna kan de gedetailleerde planuitwerking beginnen. Daarvoor heeft de gemeente Ede 100.000 euro uitgetrokken. De provincie stak tot nu toe 45.000 euro in het gebiedsplan. Hoeveel de projecten zelf gaan kosten, is nog niet bekend.

