Railterminal miljoenen duurder, zorgen om hogere kosten ProRail

De Railterminal wordt door ProRail aangesloten op de Betuwelijn en moet voor een overslag zorgen van vrachtwagens op spoor. De terminal gaat niet voor 2025 open.

Mogelijk moet er nog meer geld bij, want de kosten van ProRail kunnen hoger uitvallen. Dat zorgt voor wrevel bij gedeputeerde Christianne van der Wal. "Die disclaimer moet ik maken. Ik kan zeggen dat dit bedrag het is voor ons deel van de begroting, maar van ProRail kan ik dat niet zeggen. We hebben weinig invloed op de eindafrekening en dat is ingewikkeld."

Risico bij provincie

ProRail legt het risico van het aansluiten van het spoor bij de provincie. Valt het mee, dan zijn de kosten lager en als het tegenvalt worden de kosten hoger. "Wij zijn geen aannemer. Dat betekent ook dat we geen commerciële belangen hebben en ons werk – aanleg van veiligheid van het spoor – gewoon zo goed mogelijk moeten doen."

Van der Wal snapt dat het zo geregeld is, maar wil het graag veranderen. "Als klant wil ik graag weten van tevoren weten wat ik kwijt ben. De samenwerking met ProRail is fantastisch, maar dit deel wil ik graag bespreekbaar maken."

'Goed geregeld nu'

ProRail is daar niet meteen voorstander van. "Dat suggereert dat hoe het nu geregeld is niet goed is. Het dient een groot belang dat het zo geregeld is. Want commerciële belangen zouden verkeerde prikkels kunnen geven", aldus een woordvoerder.

Tegen de komst van de Railterminal is verzet, omwonenden vrezen overlast. Woensdag wordt het onderwerp besproken in de Staten, het is onderdeel van de begroting van de provincie.

