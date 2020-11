Rutger heeft passie voor postduiven: 'Er is geen betere belegging'

Op zijn boerderij in Halle-Nijman - waar hij sinds drie jaar woont - heeft Rutger twee postduivenhokken met 250 stuks postduiven. Passie voor de dieren had hij al als kind. "Toen ik een jaar of tien was, ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de postduivensport."

Sinds een aantal jaar heeft de veertiger zijn hobby weer opgepakt. "Per toeval reed ik voor mijn werk namelijk langs Eijerkamp in Brummen, een van de grootste kweekcentra in de wereld. Na een goed gesprek deed Hans mij een aanbod om weer te beginnen met duiven, dan zou ik een paar jonge duiven van hem krijgen." Dat aanbod kon Rutger niet laten schieten.

Vlieglijn over Halle

Als lid van postduivenvereniging De Koerier in Zelhem neemt Rutger nu wekelijks deel aan postduivenraces, waarvoor zijn duiven de grens over worden gebracht. De vliegroute trekt precies over zijn huis.

"Hans Eijerkamp zei me, toen ik hier wilde wonen: kijk naar de vlieglijn van de raceduiven uit Frankrijk. Die trekt via Halle, Gaanderen, Mariënvelde richting Twente. Ik ben dus hier terecht gekomen om door te gaan in de postduivensport."

Zie ook: Brummenaar eigenaar duurste duif

Een toekomstige kampioensduif. Foto: Omroep Gelderland

Duif van 1,3 miljoen

Dat er op een Belgische veilingsite - waar tot eind deze week geboden kan worden - nu al meer dan een miljoen is geboden op een postduif, vindt Rutger goed voor de sport. "Geld werkt namelijk als een magneet."

"De bloedlijn en de prestaties maken de prijs. Deze duif is al eens tweede geworden in een race met 17.000 duiven, een uitzonderlijke prestatie. Het is de duurste duif ooit." Dat komt omdat vooral in China in de postduivensport miljoenen omgaan.

De duiven van Rutger van Lier. Foto: Omroep Gelderland

Miljoenenduif kweken

Zelf zou Rutger het er niet voor over hebben, maar een miljoenenduif kweken ziet hij wel zitten. "Een stamboom vol kampioensduiven en een goed hok met een aangenaam klimaat (warm, droog en licht, red.) zijn ervoor nodig. En discipline van de liefhebber."

"Mijn doel is om een accommodatie neer te zetten om te gaan prijsvliegen. Dit is een wereld vol commerciële mogelijkheden. Er is geen betere belegging dan in een goeie postduif."

Beluister het gesprek met Rutger van Lier.