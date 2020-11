Vitesse schrijft met ruim vier miljoen verlies opnieuw rode cijfers

Het verlies is veel minder groot dan vorig jaar, maar toch overlegt Vitesse in de jaarcijfers van het seizoen 2019-2020 negatieve cijfers. De directie presenteerde dinsdag een tekort van 4,3 miljoen euro en dat is ongeveer 12 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. De eigenaar staat zoals ieder seizoen garant voor het verlies.

"We zijn er zeker nog niet, maar er is wel een koers ingezet waar we tevreden over zijn", opende Pascal van Wijk zijn toelichting op de cijfers aan de media. "We zijn beter in balans." Op Papendal duidde de algemeen directeur het negatief resultaat. Transfers hebben de belangrijkste rol gespeeld in de daling van het tekort. Vooral de verkoop van de Russische verdediger Vjatsjeslav Karavaev naar Sint Petersburg heeft (netto) voor ongeveer 5 miljoen euro gezorgd. Ook de transfers van Serero en de doorverkoop van Nakamba hielpen Vitesse in het terugbrengen van het verlies. Verder was er nog een transfer van Navarone Foor die voor inkomsten zorgde.

Minder kosten

"Het transferresultaat is met 7 miljoen euro verbeterd ten opzichte van vorig jaar", vertelde Van Wijk. "Maar het bedrag waarvoor je een speler verkoopt, is nooit wat je als club echt binnenkrijgt." Daarnaast is het bedrijfsresultaat met ongeveer vijf miljoen euro afgenomen. Dat maakt samen die afname van 12 miljoen in vergelijking met vorig jaar. Ook is er gekeken naar het personeel waar aflopende contracten niet zijn verlengd. In de hele organisatie is salaris ingeleverd."

Het aantal werknemers bij Vitesse daalde met 36 FTE naar 132 in de zomer van dit jaar. De Arnhemse club sneed flink in spelers van Jong Vitesse, maar ook in (jeugd)trainers en kantoorpersoneel. Daarnaast waren er vanwege de uitbraak van het coronavirus minder wedstrijden en evenementen, waardoor er ook nauwelijks beveiligingsmensen ingezet hoefden te worden." Vjatsjeslav Karavaev leverde Vitesse miljoenen op. Foto: Omroep Gelderland.

150 miljoen euro

Het verlies bij Vitesse wordt zoals ieder jaar gedicht door eigenaar Valery Oyf. De rijke Rus pompte sinds de overname al meer dan 150 miljoen euro in de club. Tot minimaal 2022 staat Oyf garant voor de tekorten van zijn club. Gevolg van de dekkingen is dat Vitesse opnieuw is ingeschaald bij de zogeheten beste financiële categorie van de KNVB.

Invloed corona

Zonder corona was het verlies volgens Van Wijk kleiner geweest. "En als we eventueel nog een transfer hadden gedaan, dan waren we misschien zelfs uitgekomen op een verlies van bijvoorbeeld 2 miljoen. Corona heeft ons tot nu toe ruim een miljoen euro aan inkomsten gekost", schetste de directeur verder. "Dat komt vooral door het gemis van publiek bij vier thuiswedstrijden. Maar ook de omzet van de kantine, de sluiting van de commerciële voetbalschool en fanshop in GelreDome spelen een rol. Het bedrag is gelukkig grotendeels gecompenseerd door de NOW-regeling van de overheid", aldus Van Wijk.

Grote zorgen maakt Vitesse zich niet. Sportief kan de selectie op peil blijven, zo verwacht de directeur. "We hoeven niet te snijden in het spelersbudget. We zitten ook niet in de positie om spelers te hoeven verkopen. Zowel in de winter niet als komende zomer. Deze zomer hebben we bovendien ook niemand gekocht. De nieuwe spelers zijn allemaal transfervrij gehaald."

'Minimaal vijf jaar eigenaar'

Toch blijven de drijfveren en echte ambities van Oyf ieder jaar weer schimmig. Van Wijk is echter optimistisch en gelooft in een langer verblijf van de Rus: "Ik verwacht dat hij nog zeker vijf jaar de eigenaar van Vitesse is. Ik baseer dat op zijn grote betrokkenheid. Zijn plannen voor de lange termijn? Daar ga ik niks over zeggen. Waarom niet? Omdat Valery dat zelf niet wil. Maar ik wil wel graag dat de buitenwereld beseft dat er zekerheid is. Europees voetbal is geen eis, maar een doelstelling bij Vitesse. Dat willen we dit seizoen weer gaan halen", zegt Van Wijk.