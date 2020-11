Politie zoekt oudere man na ruzie bij de Hema

Op woensdag 30 september loopt deze man dreigend de Hema aan de Hoofdstraat binnen. Hij wordt mee naar buiten genomen.

Net voor de uitgang draait hij zich om en begint te slaan. Er ontstaat een worsteling tussen de verdachte en het slachtoffer. De winkelmedewerkster en een vrouw proberen de twee uit elkaar te halen.

Uiteindelijk lukt dat en de oudere man wordt gemaand weg te gaan.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Even oogcontact

Toen het slachtoffer zijn fiets wegzette had hij even oogcontact met de oudere man. Die zou de ander provocerend hebben aangekeken en toen het slachtoffer vroeg wat er aan de hand was kreeg hij geen reactie.

Politiewoordvoerder Anne Coenen legt uit: “Net buiten het bereik van de camera zou de verdachte de eerste klap hebben gegeven, waarna de worsteling is ontstaan.“

De politie zoekt de oudere man, hij wordt rond de 60 geschat. Hij is kaal, heeft een slank postuur en is rond de 1 meter 70 lang. Hij droeg die dag een rode jas, een blauwe spijkerbroek en een bril.

Weet je wie de man is of kun je meer over dit handgemeen bij de Hema in Voorthuizen vertellen, neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000 of dit tipformulier invullen. Het zaaknummer is 2020466443.