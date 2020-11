Vrouw (81) hoort jaar cel eisen in geruchtmakende misbruikzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van één jaar tegen een 81-jarige vrouw uit Brummen. Ze wordt ervan verdacht dat ze getuigen heeft omgekocht, in de hoop de strafzaak tegen haar broer te kunnen beïnvloeden. Hij werd bijna twee jaar geleden veroordeeld voor misbruik van een 15-jarige jongen in Nepal en voor het bezit van kinderporno.

Zijn beide zussen, eentje uit Brummen en eentje uit het Zuid-Hollandse Poortugaal, worden ervan verdacht dat ze tijdens de strafzaak het slachtoffer van hun broer geld boden om zijn verklaring in de zaak in te trekken. De familie van het slachtoffer wilde 60.000 dollar hebben, maar dat vonden de zussen te hoog. Ze gingen daarop de onderhandelingen aan, in de hoop hun broer vrij te krijgen.

'Schoolvoorbeeld van medeplegen'

Het OM zegt dat de zussen probeerden het misbruikslachtoffer en zijn vader om te kopen. De twee mailden vanuit Nederland, maar reisden ook zelf naar Nepal en spraken daar met de advocaten van hun broer. Bovendien zochten ze hun broer op in de cel en kwamen ze thuis bij de familie van het misbruikslachtoffer. De officier van justitie zegt dat er nauw is samengewerkt en dat het om een 'schoolvoorbeeld van medeplegen' gaat.

De man, een voormalig kinderpsychiater die goed bekend stond in het noorden van Nederland, kreeg in 2018 zeven jaar cel voor het misbruik op een hotelkamer. In hoger beroep werd dat verlaagd naar anderhalf jaar. Daarna werd de man Nepal uitgezet. Bij hem thuis in Nederland werd ten tijde van zijn arrestatie in Nepal ook kinderporno gevonden.

Wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak tegen de zussen, is nog niet bekend.

