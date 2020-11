Onzekere toekomst voor Mechteld ten Ham

“Het begint wel een beetje vervelend te worden”, aldus Houdijk over de zoektocht zonder het gewenste resultaat. “Meestal vind ik wel wat. Ik heb gigantisch m’n best gedaan, maar kom er gewoon niet uit. Dat is benauwend.” De stichting organiseert verschillende evenementen in Montferland, zoals het Fluisterwoud als onderdeel van het Mechteld ten Ham-weekeinde. Ook de gemeente probeert mee te denken met de stichting. Zowel de Montferlandse coalitie- als oppositiepartijen dienden moties in om hen te helpen. Dit resulteerde in extra geld om huisvesting van culturele instanties in Montferland te ondersteunen, afkomstig uit de pot de gemeentelijke 'carnavalspot'.



Toch neemt het extra geld volgens Houdijk niet direct haar zorgen weg: “Het fijnste had ik het gevonden als we tijdelijk in het gebouw van het aanbiedstation in ’s-Heerenberg konden, maar die motie is afgewezen.” Of Houdijk blij moet zijn met het extra potje geld, weet ze nog niet. De stichting zoekt namelijk een pand van minimaal 200 vierkante meter met werkruimte en onbeperkte toegang in de omgeving van 's-Heerenberg. Daar hangt vaak een hoog prijskaartje aan. “Als wij nou eerst eens zouden weten om hoeveel geld het gaat, dan weten we ook of we bepaalde panden kunnen huren.”



Over een andere boeg

Voor de verschillende evenementen heeft de stichting tal van attributen. Als tussenoplossing liggen deze nu opgeslagen in kelders en schuurtjes, kriskras verspreid door heel Montferland. Daar moeten ze echter voor 31 januari uit zijn, wat volgens vrijwilliger Wesley Meijer zorgt voor extra druk: “We moeten voor het einde van het jaar aan kunnen tonen waar we naartoe gaan.” Kan dat niet, dan is dat volgens hem heel jammer: “Dan moeten we het over een andere boeg gooien."



Onzekere tijden

Hoewel de toekomst voor de stichting uiterst onzeker is, blijven Houdijk en Meijer positief over de toekomst. “Ik hoop dat het goed komt, maar het zijn onzekere tijden met corona”, zegt Meijer. “We weten niet waar we uiteindelijk terechtkomen.”