Na berenjacht, nu gluurpietjes speuren

Gluurpietje in Nunspeet. Foto: Omroep Gelderland (ingezonden)

Tijdens de eerste coronagolf was Gelderland volledig in de ban van de berenjacht. In deze tweede golf zijn op steeds meer plekken gluurpietjes achter de ramen te zien. Net als tijdens de berenjacht kunnen kinderen een speurtocht maken en zoveel mogelijk gluurpietjes zoeken.

Door het coronavirus ziet Sinterklaas er dit jaar anders uit dan andere jaren. Er is in veel plaatsen in Gelderland geen traditionele intocht en pakjesavond kan niet met een grote groep gevierd worden.

In onder meer Malden, Nunspeet, 't Harde en Doornspijk zijn er al gluurpietjes achter de ramen te vinden. Op Facebook ontstaan steeds meer groepen waar foto's gedeeld worden met gluurpietjes die zijn gemaakt van stickers, verf of papier. In Nunspeet worden zelfs al stickers van gluurpietjes verkocht en een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Op internet zijn al voorbeelden te vinden om zelf een gluurpietje te maken.

De berenjacht was tijdens de eerste golf een doorslaand succes. Alleen al op een kaart van Omroep Gelderland werden tienduizenden teddyberen aangemeld. En daarom hebben wij ook voor de gluurpietjes een kaart gemaakt, zodat kinderen naar de gluurpietjes kunnen speuren in hun eigen straat of wijk.

Hoe kun je een gluurpietje op de kaart zetten?

Vul linksboven op de kaart in het balkje je adres in. Je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken door in te zoomen.

Klik rechtsboven op 'voeg punt toe' en klik zo dicht als mogelijk op je huis.

Vul in het formulier je adres en woonplaats in.

Heb je een foto gemaakt? Dan kun je die ook insturen, maar is niet verplicht.

Je inzending zal spoedig op de kaart verschijnen.

Let wel op! Houd je tijdens een speurtocht aan de coronaregels.