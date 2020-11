De Graafschap spits Ralf Seuntjens: 'Het voetbal is een stuk minder leuk geworden'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Seuntjens staat erom bekend dat hij de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend volgt. De spits ziet het aantal besmettingen nu al dagen afnemen, maar is er zeker niet gerust op. "Ik verwacht in het voetbal absoluut dat er nog meer vreemde dingen gebeuren. Iedere club krijgt er denk ik opnieuw mee te maken. En als er dan twee of drie basisspelers wegvallen, mis je al snel automatismen en vaste patronen in een elftal. Het gaat erom wie daar het beste mee omgaat."

Motivatie

Het unieke seizoen is door corona dus grillig en uiterst onvoorspelbaar. De lege tribunes geven al weken een treurig beeld en voorlopig lijkt dat kille decor ook nog niet te veranderen. "De intrinsieke motivatie moet dus nog meer uit jezelf komen", weet Seuntjens.

"Ik ben een winnaar en altijd gedreven. Zelfs op een dartbord kan ik niet tegen mijn verlies en haal ik er nog alles uit. Dan is alles makkelijker. En zeker tegen NAC is motiveren voor mij al helemaal niet nodig", zegt de geboren Bredanaar die in die stad nog altijd een huis heeft en graag eens voor de populaire volksclub had willen spelen.

Oefenwedstrijden

De centrumspits maakt zich zorgen over het voetbal. "Het begint een beetje op oefenwedstrijden te lijken, omdat het steeds normaler wordt dat we zonder publiek spelen. Ik ben wel benieuwd hoe iedereen daarmee blijft omgaan en hoe lang het is vol te houden. Hopelijk is er snel een vaccin, maar voorlopig zijn we hier nog niet vanaf denk ik."

Nu de trouwe supporters van De Graafschap hun club niet kunnen ondersteunen, doet dat ook pijn bij Seuntjens. Hij zegt regelmatig fans te spreken. "Het is voor ons allemaal een stuk minder leuk zonder publiek. Mensen die de hele week hard werken, leven toe naar de wedstrijd en halen daar vreugde uit. In sociale kring is dat een groot gemis. Iedereen wordt hard geraakt."

Slecht en terecht

Woensdag speelt De Graafschap alweer en na de mokerslag tegen FC Volendam aast de selectie op revanche tegen de nummer vier NAC Breda. De druk neemt toe, want De Graafschap moet promoveren. "We moeten inderdaad niet verliezen", zegt Seuntjens met een dunne glimlach om de lippen. "Het is weliswaar een inhaalwedstrijd, maar winst is noodzakelijk en meer dan welkom. Dat we met 5-2 verloren van Volendam was zuur, zonde, slecht en terecht. Af en toe werden we heen en weer getikt."

Stabieler en vaster

Hoewel De Graafschap al zeven zeges noteerde, waren er ook twee zeperds. Eerder dit seizoen kreeg De Graafschap tegen Jong AZ al zeven goals om de oren. "Dat zijn er in twee wedstrijden dus twaalf. Dat is onacceptabel", vindt Seuntjens. "Nee, hele harde woorden zijn niet gevallen. Het was wel heel duidelijk en alles is per linie met de trainers besproken."

Seuntjens schetst wat er beter kan bij De Graafschap. "We moeten beter aan de bal worden en vaster voorin zodat we ook beter kunnen aansluiten. Daardoor kun je weer meer druk creëren. Dan moet het vanzelf stabieler worden en komt er ook meer zekerheid in de ploeg om vooruit te durven stappen", analyseert de Brabander.

Lange bal

De clash met NAC zou wel eens kunnen uitmonden in een voorzichtig tactisch schaakspel. "We moeten durven prikken, maar onze restverdediging zal tegen NAC ook heel belangrijk zijn. Zij zullen afwachten, want dat is ook hun spel. In momenten zetten ze natuurlijk ook druk. Wij moeten dan niet schromen er doorheen te voetballen en in overtal komen om de wedstrijd te beslissen. Maar soms moeten we ook gewoon de lange bal spelen en van daaruit de tweede bal oppakken. Het is zaak daar een goede afwisseling in te vinden."