Drugslab wordt deze week opgeruimd

Het drugslab werd afgelopen mei opgerold. In de schuur achter de boerderij werd de zeer verslavende drug crystal meth gemaakt. Volgens de eigenaar van het perceel werd de schuur sinds een tijdje gehuurd. De politie pakte ter plekke drie mannen op: een Colombiaan, een Mexicaan en een man uit de Verenigde Staten.

Flink wat verontreinigingen

Het lab was vol in bedrijf. Er is voor miljoenen euro's aan drugs en afgeleiden gevonden. De schuur werd vrij snel daarna door de burgemeester gesloten en er werd een onderzoek gestart naar de schade. Daaruit is gebleken dat er flink wat verontreinigingen zijn in en om de schuur aan de Zomerweg.

De verontreinigingen vormen geen directe risico’s voor de volksgezondheid of het milieu in de buurt, maar het is wel noodzakelijk om ze te saneren, aldus de gemeente.

Vanwege de complexiteit is de sanering in twee fases opgesplitst. In de eerste fase wordt de gierkelder onder het drugslab leeggepompt en worden de hier aanwezige verontreinigingen afgevoerd. Dit gebeurt komende donderdag. De gemeente Bronckhorst neemt deze werkzaamheden op zich, omdat door de betrokken partijen geen plan van aanpak is ingediend voor het opruimen.

Alle kosten die de gemeente maakt voor de sanering van het drugslab, worden verhaald op de eigenaren en de huurder. Hoeveel dit bedrag is, kan de gemeente nu nog niet zeggen.

Celstraffen geëist

De tweede fase gaat over de verontreiniging van de grond rondom de schuur en de verontreiniging van de schuur. Hiervoor loopt de juridische procedure nog. Buurtbewoners zijn geïnformeerd over de gang van zaken.

Volgende week beslist de rechtbank Den Bosch welke straf de drie buitenlandse mannen, die in Drempt zijn opgepakt, krijgen. Justitie eiste zes jaar cel tegen de Amerikaan en de Mexicaan. De net twintigjarige Colombiaan zou 5,5 jaar gevangenisstraf moeten krijgen, vindt justitie. Bij de landelijke eenheid van de politie loopt nog steeds een onderzoek naar de opdrachtgevers van deze opgepakte mannen.

