Een bloemetje voor hoogzwangere Renate: 'Het is niet altijd leuk om nu zwanger te zijn'

Want dat verdient Renate Weijers volgens Monique wel. "Mijn dochter is zwanger in niet de meest gunstigste omstandigheden. Ze kwam er op Bonaire achter dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Het was precies in de week dat alles op slot ging. Het was heel moeilijk om een ticket terug naar Nederland te krijgen dus dat kwam allemaal tegelijk."

Van thermometer naar zwangerschapstest

Onderaan de watertoren in Doetinchem vertelt Monique dat ze verrast was door de zwangerschap van haar dochter. "Toen ze terug waren van Bonaire vroegen ze of we langs wilde komen. Toen kregen we een zakje met daarin de zwangerschapstest in de handen gedrukt. Maar ik had helemaal niet door dat er een test in zat. Ik dacht dat het een thermometer was om koorts mee te meten. Ik zat helemaal aan corona te denken", lacht Monique. "Maar toen iedereen begon te lachen zag ik wat het was!"

Zwangerschapssuiker

Niet alleen Monique vindt dat haar dochter wel wat extra aandacht verdient. "Het is niet alleen maar van mijn kant, hoor! Ook de schoonfamilie staat hier achter", vertelt ze zenuwachtig met de gekleurde bos bloemen in haar handen. "Ze is namelijk erg ziek geweest tijdens de zwangerschap en kreeg er ook nog eens zwangerschapssuiker bij. En door corona kon de vader van het kindje bijvoorbeeld niet mee tijdens bezoekjes aan het ziekenhuis, was er geen grote babyshower en kan het kindje niet thuis geboren worden. Kortom, allemaal helemaal niet leuk en daarom verdient Renate een bloemetje."

Ben je benieuwd hoe Renate reageert op deze verrassing? Kijk dan de video hieronder.





