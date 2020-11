Tarief storten afval bij milieustraten Dar worden opgetrokken

De gemeente Nijmegen trekt de tarieven van de milieustraten voor het storten van afval boven het gratis quotum van 200 kilo op van 0,14 euro per kilo naar 0,16 euro per kilo. Het oude tarief werd in 2014 ingesteld, maar is niet meer kostendekkend. Dat is het nieuwe tarief ook nog niet. Dit wordt in drie stappen opgevoerd naar kostendekkend niveau.

Feitelijke kosten verwerking hoger

Gebruikers van het betaalde gedeelte van de milieustraten betalen nu nog een tarief van 0,14 euro per kilo boven een gratis quotum van 200 kilo. “Dit tarief is in 2014 ingesteld met de inwerkingtreding van het afvalpas-systeem op de milieustraten”, laat het college weten. “De insteek van dit tarief was dat de inkomsten hieruit het aftransport en verwerking van betaalde milieustraten kostendekkend moesten maken. Sinds 2014 is dit tarief echter niet meer gewijzigd, terwijl de feitelijke kosten liggen op een niveau van 0,20 eurocent per kilo.”

Drie stappen

De kosten per kilo worden echter niet meteen opgetrokken naar kostendekkend niveau. “In het laatste bestuurlijk regionaal platformoverleg van Dar is overeengekomen om het tarief voor de betaalde afvalstromen in drie jaarlijkse stappen van 0,02 eurocent per kilo op kostendekkend niveau te brengen. Wij stellen de gemeenteraad voor om het tarief voor de betaalde afvalstromen op de milieustraten nu dan ook aan te passen van 0,14 euro per kilo naar 0,16 euro per kilo.”