Man die vocht voor zijn leven in brandende truck, na maanden uit coma

De vrachtwagenchauffeur die in augustus in een brandende vrachtwagen wakker werd en vervolgens in coma belandde, is aan de beterende hand. De politie bevestigt dat de man inmiddels uit zijn coma is ontwaakt.

De chauffeur sliep in Doesburg in de vrachtwagen toen hij wakker werd door knallen. De man deed zijn bril op en zag vervolgens rook en vuur in de cabine. "Hij was aan het schoppen, duwen en aan het slaan om de deur open te krijgen. Hij vocht voor zijn leven", vertelde zijn zus in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De man wist uit de vrachtwagen te komen, maar was zodanig gewond dat hij maanden in coma in het ziekenhuis lag.

Vermoedelijke daders vertrokken

De vermoedelijke daders van de vrachtwagenbrand in Doesburg zijn gefilmd. Op bewakingsbeelden van het industrieterrein is te zien hoe twee mannen in de omgeving van de vrachtwagen lopen. De een is duidelijk een stuk langer dan de ander. De kleinste is vermoedelijk kaal.

Op camerabeelden is te zien dat een kleine, lichtkleurige auto op het industrieterrein na de brand wegrijdt. De politie is er zeker van dat dit een Seat Ibiza is met daarin de brandstichters.

