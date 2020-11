De Graafschap zonder Verbeek en waarschijnlijk met Schuurman tegen NAC

Het is dringen bovenin de eerste divisie. De top zes ontloopt elkaar nauwelijks. De Graafschap staat derde en ontvangt woensdag in Doetinchem de nummer vier NAC. Een wedstrijd waarin de Superboeren resultaat moeten halen.

De druk staat er op bij De Graafschap na de ruime nederlaag van zaterdag thuis tegen FC Volendam. De ploeg van Snoei ging met 5-2 pijnlijk onderuit en likte de afgelopen dagen de wonden van die mokerslag. Veel tijd om te herstellen en te praten over wat er mis ging is er niet, want op De Vijverberg wacht woensdag alweer een nieuwe krachtmeting. NAC uit Breda komt op bezoek, ook één van de kanshebbers op promotie naar de eredivisie.

Verbeek in de lappenmand

Het verschil tussen beide clubs bedraagt één punt in het voordeel van De Graafschap. Danny Verbeek is er niet bij vanwege een hamstringblessure. De aanvallende middenvelder viel al vroeg uit tegen Volendam en mist waarschijnlijk ook de topper van volgende week tegen Cambuur. "Het lijkt op een verrekking", vertelde Snoei. Zaterdag speelt De Graafschap tussendoor ook nog uit bij hekkensluiter FC Dordrecht.

Dekker mist vorm

Jesse Schuurman is waarschijnlijk de vervanger van Verbeek tegen NAC. Tegen Volendam viel Rick Dekker in, maar de van PEC Zwolle overgekomen middenvelder worstelt met zijn vorm. Snoei gaf aan dat hij niet van plan is veel te wijzigen. "We gaan heel weinig veranderen", vertelde de trainer tijdens het perspraatje op De Vijverberg. In afwachting op de nieuwste corona-uitslagen is bij De Graafschap op Verbeek na iedereen fit en beschikbaar.

NAC is een ploeg die niet schroomt vanuit de counter te voetballen. De Graafschap deed dat tegen FC Volendam ook, maar dat leverde uiteindelijk dus niets op. "Tegen NAC zullen wij meer het spel moeten maken. Het wordt een hele andere wedstrijd", verwacht Snoei.

Opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui