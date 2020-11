Stationsweg in Ede wordt fietsstraat

Meer verkeersveiligheid, ruimte voor fietsers en veel extra groen. De Stationsweg in Ede ziet er over een tijd uit als fietsstraat. Het college van B&W stelde het ontwerp vast en gaat hierover een samenwerking aan met de Provincie Gelderland. Het afgelopen jaar is met omwonenden intensief gesproken over de toekomst van deze weg. Wethouder Peter de Pater: “Ik ben blij dat we zoveel steun in de buurt zien voor het nieuwe ontwerp. Bewoners willen dat de weg veiliger wordt en de omgeving groener en dat is precies wat het nieuwe ontwerp gaat doen.”

Ontwerp

Op de fietsstraat zorgen straks een lage maximumsnelheid (30km/u) en smallere weginrichting voor een veiligere route voor fiets- en autoverkeer. Ook wordt oversteken voor voetgangers eenvoudiger. Alle bestemmingen blijven bereikbaar voor het autoverkeer, in beide richtingen. Door de versmalling van de Stationsweg ontstaat er extra ruimte voor groen. In het voorlopig ontwerp is ruimte voor zeker 50 extra bomen. Tussen het trottoir en rijbaan komt ruimte voor een groenstrook die voorzien kan worden van gras en kleurrijke lage beplanting, in totaal gaat het over 5000 m2.

De fietsstraat sluit bij station Ede-Wageningen aan op de toekomstige fietstunnel onder het spoor en verder zuidelijk op de fietstunnel onder de Emmalaan. Er kan straks zonder stops worden gefietst tussen Ede-centrum en Bennekom: aantrekkelijk, veilig en comfortabel. Voor verschillende onderdelen van de route zijn de ontwerpen nu gereed en kan volgend jaar begonnen worden met de uitvoering. Deze route maakt onderdeel uit van de doorfietsroute Ede-Wageningen. Over het tracé, de kwaliteit en de financiering van deze fietsroute is overeenstemming tussen de gemeenten Ede, Wageningen en provincie Gelderland. De doorfietsroute moet ervoor zorgen dat er nu 5000 en over een aantal jaar 7000 fietsers per dag veilig en comfortabel kunnen fietsen tussen de beide steden.

Klinkenbergerweg

Bewoners van de Klinkenbergerweg hebben ook meegesproken over de plannen voor de Stationsweg. Zij maken zich zorgen over de leefbaarheid op de Klinkenbergerweg. De gemeente begrijpt deze zorgen en heeft met hen afgesproken dat het komende half jaar ook voor deze weg plannen worden gemaakt. Verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid staan daarbij centraal. De nieuwe locatie van het station Ede-Wageningen, veranderende busroutes en de Parklaan zijn allemaal ontwikkelingen die in het overleg met deze bewoners worden meegenomen.

Alle informatie over de doorfietsroute en ook de Stationsweg is te vinden op www.ede.nl/stationsweg. De werkzaamheden starten op het moment dat de Parklaan ver genoeg is aangelegd.