'Anti-homoverklaring op school gaat te ver', zegt minister nu

Hij laat onderzoek doen naar de verklaringen. "We gaan kijken of dat zo is." Slob wil weten wat er exact in de verklaringen staat die op sommige reformatorische scholen zou worden gevraagd.

'In strijd met Gods Woord'

In onze provincie legt in ieder geval het Van Lodenstein College zo'n anti-homoverklaring voor aan ouders. Wie zijn kinderen naar het Van Lodenstein College in Barneveld, Ede, Hoevelaken of Kesteren wil sturen, moet een identiteitsverklaring ondertekenen. Daarin staat onder meer dat een 'homoseksuele levenswijze in strijd is met Gods Woord en als zodanig wordt afgewezen'.

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil daar zo snel mogelijk een einde aan maken. Slob zei eerder nog dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit, zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

Die uitspraken kwamen de minister op veel kritiek te staan, zowel in de Tweede Kamer als op social media.

