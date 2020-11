Idealis doet kwart Edese studentenkamers van de hand, terwijl krapte wordt verwacht

Ruim 70 procent van de 350 kamers die studentenhuisvester Idealis in Ede verhuurt, wordt bezet door Wageningse studenten. De verwachting is dat het aantal studenten in Wageningen de komende jaren flink toeneemt. Toch wil Idealis een kwart van de kamers in Ede ‘afstoten’. Dreigt er een tekort? Bureau Spotlight zoekt het uit.

Geschreven door Bart Gilhuis/Bureau Spotlight

Idealis heeft nog drie complexen in Ede, vertelt woordvoerder Hellen Albers. De grootste is de campus aan de Hoefweg, vlakbij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Idealis verhuurt hier zo’n 260 kamers, deze zijn momenteel allemaal bezet.

De flats aan de Nieuwe Maanderbuurtweg en de Arnold Koningstraat in Ede zijn samen nog goed voor ongeveer 90 kamers. Langzaamaan verdwijnen de kamers van Idealis aan deze twee straten. "Binnen anderhalf jaar hopen we deze complexen volledig terug te kunnen geven aan woningcorporatie Woonstede. Wij huren deze appartementen namelijk van Woonstede”, zegt Albers.

Dat bijna driekwart van de kamers van Idealis in Ede wordt bezet door Wageningse studenten is volgens Albers te verklaren doordat het aanbod van kamers in Ede hoger ligt dan de vraag. "Van januari tot en met juni is er veel leegstand in Ede”, zegt Albers.

Daarnaast ervaart Idealis überhaupt dat de vraag naar huisvesting bij Edese studenten lager ligt dan bij Wageningse studenten. "Een reden zou kunnen zijn dat Wageningen UR als universiteit redelijk uniek is en studenten vanuit het hele land naar Wageningen komen”, vertelt Albers. "Voor de studies van de CHE zijn natuurlijk meerdere alternatieven in Nederland beschikbaar.”

Onzekerheid

In 2019 is voorspeld dat de komende zes jaar het aantal studenten in Wageningen met een kwart zal toenemen. Vanwege het coronavirus is het nog maar de vraag in hoeverre deze prognoses uit zullen komen. "Normaal gesproken kijken we samen met de gemeenten en de WUR jaarlijks naar de verwachtingen en het aanbod, zodat we hier op tijd op kunnen inspringen. Nu brengt de coronacrisis meer onzekerheid over de toekomstige aantallen”, erkent Albers.

Idealis weet hierdoor ook niet hoe studenten zich zullen gaan gedragen. "Blijven studenten langer thuis wonen nu ze veel colleges online volgen? Hoe gaat het onderwijs er straks uitzien en welke consequenties heeft dit?”, vraagt Albers zich af.

Tevreden

De gemeente Ede heeft aangegeven te willen helpen met de opvang van extra Wageningse studenten. Ondanks de aanvankelijk verwachte toestroom houdt Idealis nog steeds vast aan het idee om een kwart van de Edese kamers van de hand te doen.

Dit plan lag al op tafel voor corona een factor werd en heeft te maken met een aantal zaken. Zo speelt de leegstand, de wachtlijst voor woonruimte bij Woonstede en de constatering dat de kamers op deze complexen niet meer voldoen aan de eisen die Idealis stelt aan studentenhuisvesting een rol. Daarnaast is de tevredenheid van huurders in deze complexen laag.

Nieuwbouw

Volgens Albers is de teruggave van de Edese kamers aan de Nieuwe Maanderbuurtweg en Arnold Koningstraat aan Woonstede geen probleem met het oog op de toekomst. "Als de verwachte groei van studenten toch door blijkt te gaan, vangen wij deze op met nieuwbouw. Dus ja, het aanbod in Ede wordt iets kleiner, maar het aanbod in Wageningen zal toenemen.” Idealis is momenteel bezig met twee nieuwbouwprojecten, samen goed voor 391 kamers. "Deze aantallen compenseren ruimschoots de af te stoten locaties in Ede”, stelt Albers.

Logisch

Wethouder Lex Hoefsloot van de gemeente Ede laat via zijn woordvoerder weten dat er vraag is naar woonruimte nabij de Campus Wageningen. "Uit onderzoek blijkt dat er vooral behoefte is aan studentenwoningen aan de Dr. W. Dreeslaan, het centrum van Bennekom en in de buurt van station Ede-Wageningen.”

Hoefsloot onderschrijft dan ook de aanpak van Idealis. "De flatwoningen in Ede-Zuid voorzien steeds minder in de behoefte van studenten. Ook zijn ze qua locatie niet wat (toekomstige) WUR-studenten zoeken. Het afstoten van deze appartementen als studentenwoningen is dan ook logisch.”

Onderzoek

De komende periode schrijft Bureau Spotlight over allerlei zaken rondom studentenhuisvesting en zullen we ook dit verhaal verder uitdiepen. Daarnaast doen we onder meer onderzoek naar de woonsituatie van studenten in Ede. Dus ben jij of ken jij iemand die een verhaal te vertellen heeft over zijn of haar woonsituatie? Of zijn er dingen die jij met je huurder, verhuurder of beheerder hebt meegemaakt? Laat het ons dan weten via bureau@bureauspotlight.nl.

Bureau Spotlight, lokale onderzoeksjournalistiek in de Foodvalley, is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek in Ede. Mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.