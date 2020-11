Advies: laat veroordeling in Ermelose chaletmoord staan

De rechter achtte bewezen dat zij op 13 maart 2014 de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf met een bijl en een mes heeft gedood, in een chalet in Ermelo. Het chalet werd vervolgens in brand gestoken.

In de zaak zijn twee mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de brandstichting. De drie veroordeelden hebben beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

S. kende Kuijf via een sekssite en perste hem af, samen met een vriendin. De twee persten meerdere mannen af. Als minderjarige werd S. al eens veroordeeld voor de moord op een man.

Doodslag

Haar advocaat heeft bij de Hoge Raad betoogd dat hij niet de kans heeft gekregen twee medeverdachten naar behoren te ondervragen, terwijl de veroordeling van S. overwegend gebaseerd zou zijn op hun verklaringen. Ander bewijs zou niet toereikend zijn. S. is overigens veroordeeld voor doodslag. Voor een vooropgezet plan (moord) ontbrak het bewijs.

In zijn advies weerspreekt de advocaat-generaal die stelling. Volgens hem heeft het hof in zijn oordeel veel steunbewijs meegewogen. S. had

herhaaldelijk contact met Kuijf in de dagen voordat ze met hem afsprak in haar chalet. Nadat Kuijf was gedood heeft ze het chalet opgeruimd en

schoongemaakt en vervolgens gezorgd dat het in brand zou worden gestoken. Daarna heeft ze de auto van het slachtoffer naar België gereden om deze te laten verdwijnen. Over een snee in haar bovenarm kon S. geen uitleg geven.

Omdat de zaak al lang duurt, heeft de advocaat-generaal geadviseerd de celstraf van S. iets te verlagen.

Zaak opnieuw

De zaak van een van de verdachten van de brandstichting moet wat de advocaat-generaal betreft wel opnieuw. Ook daar draaien de bezwaren tegen het gebruik van verklaringen van niet-ondervraagde medeverdachten. Volgens het hof zijn die verklaringen in deze specifieke zaak niet beslissend, omdat ze elkaar over en weer steunen. Die redenering klopt juridisch niet, vindt de advocaat-generaal.

De Hoge Raad doet naar verwachting uitspraak op 12 januari.