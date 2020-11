Dit is misschien wel de kleinste kerststal van Gelderland

GIESBEEK -

Een kerststal gemaakt van kurk, je zou er zo voorbijlopen. Het is één van de 75 kerststallen die je nu kunt bewonderen in de Martinuskerk in Giesbeek. De piepkleine Gelderse kerststal staat achter glas in een vitrine. "Het is de kleinste die we hebben. We hebben het achter glas staan. Anders is ie zo weg", vertelt verzamelaar Willy ten Haaf.