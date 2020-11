Man die slachtoffer in nek, rug en arm stak, krijgt 1,5 jaar jeugddetentie

Een 19-jarige man uit Elst moet voor 1,5 jaar de jeugdgevangenis in voor een poging tot doodslag. Op 8 juni stak hij een 18-jarige man met een mes in zijn nek, rug en arm, waardoor een slagaderlijke bloeding ontstond.

De steekpartij was in de Van Hallstraat in Elst. Het slachtoffer werd meteen met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd en is daar meerdere keren geopereerd. Zonder dat snelle ingrijpen had hij het vermoedelijk niet overleefd.

De officier van justitie vond dat er sprake was van een vooropgezet plan en eiste daarom poging tot moord. Daar ging de rechter niet in mee en veroordeelde de 19-jarige man uit Elst voor poging tot doodslag.

Verstandelijk beperkt

De dader is onderzocht door een psycholoog en die stelde vast dat hij licht verstandelijk beperkt is en ADHD heeft. De jongen functioneert op sociaal- en emotioneel vlak op kinderlijk niveau, is de conclusie. Daarom past de rechtbank ook het jeugdrecht toe.

In het jeugdrecht kan iemand maximaal 24 maanden cel krijgen, die legt de rechter ook op. Omdat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is en hij niet eerder met de politie in aanraking is geweest, krijgt hij een deel van de straf (6 maanden) voorwaardelijk opgelegd.

Schadevergoeding

De jongen moet werken aan zijn problemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zal hij begeleid moeten gaan wonen. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 30.000 euro betalen aan het slachtoffer.

