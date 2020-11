Christelijke Hogeschool Ede gaat leefstijlcoaches opleiden

De CHE start in februari 2021 een post-hbo opleiding tot Leefstijlcoach. Verpleegkundigen, praktijkondersteuners, gezondheidscoaches en andere zorgprofessionals leren in de opleiding hoe ze cliënten kunnen helpen om bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te bewegen of te stoppen met roken.

De opleiding bestaat uit 14 lesdagen, verspreid over één jaar. In de opleiding leren deelnemers hoe ze op methodische wijze een leefstijlanalyse maken en op basis van wetenschappelijke kennis leefstijlinterventies ontwikkelen op het gebied van o.a. voeding, bewegen, stress, roken en alcoholgebruik. Voor praktijkondersteuners in de huisartsenzorg is een verkorte route beschikbaar.

Groeiende aandacht voor preventie

“De aandacht voor preventie neemt steeds meer toe. Met een gezonde leefstijl zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom is leefstijlcoaching tegenwoordig opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Hierdoor groeit de vraag naar goed gekwalificeerde leefstijlcoaches. Ook binnen zorginstellingen zie je dat er steeds meer behoefte is aan gespecialiseerde kennis op het gebied van evidence based leefstijlbevordering”, vertelt opleidingscoördinator Daniëlle Verboom-de Vries.

De nieuwe post-hbo van de CHE is gebaseerd op het functieprofiel van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). De lessen worden gegeven door vakdocenten van de opleiding Verpleegkunde van de CHE en gezondheidsprofessionals uit het werkveld. Na afloop mogen deelnemers zich geaccrediteerd leefstijlcoach noemen en komt hun coaching in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Waarom gedragsverandering zo lastig is

In de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan gedragsverandering en het volhouden van nieuwe gewoontes. “We weten allemaal wel dat roken slecht is, maar die kennis helpt ons niet om te stoppen. Het veranderen van gewoontes is namelijk ontzettend lastig. In deze opleiding kijken we aan de hand van de contextuele benadering hoe gewoontes zijn ontstaan. Welke rol speelt bijvoorbeeld het gezin waar je uitkomt? Als je dat begrijpt, kun je anderen makkelijker helpen om gewoontes om te buigen.”

De nieuwe leefstijlcoaches verdiepen zich daarnaast ook in de positieve psychologie en het waardengerichte leven. “We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat je nieuwe gewoontes makkelijker volhoudt als je positieve doelen hebt en je richt op waarden die voor jou belangrijk zijn. Je wilt bijvoorbeeld een goed voorbeeld zijn voor je tienerdochter en daarom stoppen met roken. Of meer bewegen zodat je later fit genoeg bent om te kunnen spelen met je kleinkinderen. In deze opleiding leer je hoe je op deze wijze leefstijlverandering stimuleert en begeleidt.”

Webinar

De CHE organiseert op maandag 16 november een online voorlichting over de nieuwe post-hbo-opleiding tot Leefstijlcoach. Het webinar begint om 20.00 uur. Aanmelden kan via che.nl