Anti-homoverklaring op school leidt tot ophef

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een einde maken aan de mogelijkheid die scholen hebben om ouders te verplichten afstand te nemen van homoseksualiteit. In onze provincie legt in ieder geval het Van Lodenstein College zo'n anti-homoverklaring voor aan ouders.

Wie zijn kinderen naar het Van Lodenstein College in Barneveld, Ede, Hoevelaken of Kesteren wil sturen, moet een identiteitsverklaring ondertekenen. Daarin staat onder meer dat een 'homoseksuele levenswijze in strijd is met Gods Woord en als zodanig wordt afgewezen'.

Minister Arie Slob zei maandagavond tijdens het debat dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit. Zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen, schrijft de NOS.

Veel kritiek

Die uitspraken komen de minister op veel kritiek te staan, zowel in de Tweede Kamer als op social media. Zo noemt het Nijmeegse Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks het een paradox en zegt ze dat 'ongeremde vrijheid kan leiden tot onvrijheid'.

Ook burgemeester Sebastiaan van 't Erve van de gemeente Lochem laat zich horen op Twitter. Hij zegt dat de redenatie van Slob niet sluitend kan worden gemaakt, omdat 'een veilig schoolklimaat en homoseksualiteit afkeuren niet samengaan'.

En cabaretier Claudia de Breij schrijft dat leraren op een middelbare school in Culemborg haar steunden toen ze uit de kast kwam, mede vanuit hun christelijke grondslag. “Wanneer je wordt afgekeurd om wie je bent, voel je je per definitie niet veilig.” Haar tweet aan het adres van Slob is al duizenden keren geliket.

Meerdere partijen willen dat scholen stoppen met de anti-homoverklaring, maar minister Arie Slob vindt dat ze een 'grondwettelijke vrijheid' hebben om zo'n verklaring te vragen. Hij zegt de motie niet te kunnen uitvoeren, omdat het een grondwetswijziging vraagt.

'Botsende grondrechten'

De minister erkende in het debat dat er 'een spanning' is tussen verschillende grondrechten, zoals de vrijheid van onderwijs en het verbod op discriminatie. Dinsdag blijft de minister erbij dat iedere leerling veilig uit de kast moet komen, maar dat scholen tegelijkertijd 'de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen'.

"Dat zijn botsende grondrechten. En ik snap dat daar discussie over is", aldus Slob.