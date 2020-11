Ze is gevonden! Deze vrouw redde Ragina en haar gezin

De redder in nood is gevonden. Ragina de Haan uit Twello was op zoek naar een blonde vrouw van begin 30 uit Putten die haar en haar gezin redde uit Radio Kootwijk, toen ze dit weekend verdwaald raakten en de auto niet konden terugvinden. Inmiddels heeft de redder zich gemeld, het gaat om Germa Geluk.

Ragina en Germa spreken elkaar dinsdag voor het eerst weer op Radio Gelderland. Ragina vertelt nog kort wat er nou precies gebeurde. "We waren aan de wandel bij Radio Kootwijk en hebben een verkeerde afslag genomen."

"We konden met geen mogelijkheid meer onze auto terugvinden en aan Google Maps hadden we niks, want we wisten niet waar de auto stond. Dat is wel een angstig moment, want het werd donker en je weet niet waar je bent. Dan is het geen prettig idee om in het bos te blijven", vertelt ze.

Ze besloten op een gegeven moment te zwaaien naar een auto. De auto van Germa. "Ik was bij mijn schoonzus op de camping en besloot om 17.15 uur vast terug te gaan naar Putten. Toen zag ik na ongeveer tien minuten mensen op straat lopen."

"Ik dacht: zijn ze een dropping aan het doen? Of waarom lopen ze daar? Ze begonnen te zwaaien en toen twijfelde ik wel even wat ik moest doen, want ik was alleen. Uiteindelijk zag ik dat ze hulp nodig hadden en ben ik gestopt. Het werd duidelijk dat ze verdwaald waren en toen ben ik met de vader van het gezin op zoek gegaan naar de auto."

'We zaten in de stress'

De auto werd gevonden. "Maar mijn man zat, net als ons, zo in de stress dat hij meteen terug wilde om ons op te halen. Hij heeft geen telefoonnummer achtergelaten. Eenmaal thuis begon het te landen dat het toch wel bijzonder was dat deze mevrouw is gestopt."

Uiteindelijk volgde een oproepje op Facebook en onze app en Germa kreeg lucht van dit verhaal. "Mijn moeder zei: jij was toch bij Radio Kootwijk? Er was daar een gezin hun auto kwijt en heeft iemand ze geholpen. Ik zei nog tegen mijn moeder: oh, wat lief. Daarna bedacht ik dat ik dat was, haha."

Ragina wil Germa enorm bedanken. "Dat ze voor ons gestopt is en om heeft gereden om onze auto te zoeken, dat is in deze tijd enorm bijzonder." Germa blijft bescheiden. "Ik vond het meer dan normaal, maar wel heel lief en zeer attent dat ze dit gedaan hebben. Ik heb het ook met alle liefde gedaan."

Luister hier naar het gesprek op Radio Gelderland met Germa en Ragina: