Na 50 jaar komt er door corona een einde aan deze winkel

De schoenmakerij zit al decennia onder verschillende namen midden in het centrum van Apeldoorn. Een toplocatie, normaal gesproken. Maar nu is het funest voor de zaken. Op een doordeweekse dag loopt er geen hond door de binnenstad. En dat merkt Stein.

Even binnenlopen

Vijf jaar geleden neemt de schoenmaker de winkel over. Van werknemer is de ambachtsman plots eigen baas. De winkel loopt lange tijd prima, vertelt Stein: "Zakenmannen die voor hun werk of tijdens de pauze hun nette schoenen bij mij inleverden voor een nieuw zooltje, mensen die even binnenliepen voor een reparatie."

Met het uitbreken van de corona-pandemie zijn die tijden voorbij. "De klandizie is teruggelopen, er loopt haast geen volk in het centrum. De hoge huur; het is niet meer op te brengen."

Die binnenlopers en zakenmannen laten zich niet meer zien, ontmoedigd door de oproep niet voor de lol te gaan shoppen, en omdat zij thuiswerken.

'Wat is die kerst nou?

Voor Stein betekent het dat hij eind dit jaar de deuren noodgedwongen moet sluiten. "Op 24 december om 15.00 uur. Dan kan ik nog even de boel afsluiten en dan is het kerstavond."

Een hele zure manier om de kerst in te luiden, beseft ook de schoenmaker. Aan de andere kant: "Wat is die kerst momenteel dit jaar, met die corona? Ook niet veel..."

Wat de toekomst brengt, dat weet de 57-jarige niet. Hij solliciteert wel, maar krijgt te horen: 'Bel tegen het einde van het jaar maar terug'. Van magazijnmedewerker tot supermarkt, het soort werk maakt de geboren ambachtsman niet uit: "Als ik maar met mijn handen bezig kan zijn."

Een lege binnenstad. Foto: Omroep Gelderland

'Blijf lokaal kopen'

De gemeente Apeldoorn reageert: "Natuurlijk is dit een moeilijke tijd voor ondernemers. Hoewel we ook zien dat er binnenstadondernemers zijn die juist hogere omzetten draaien, zijn er ook heel veel die het moeilijk hebben.

"Veel mensen kiezen er in deze tijd voor om drukke plekken te vermijden. We roepen mensen op niet alleen op zaterdag hun boodschappen te doen, maar dat meer te spreiden - ook over de rustige momenten doordeweeks. En om vooral ook lokaal te blijven kopen."