Beschuldigingen van fraude en intimidatie rond binnenhalen Horsa Glider

Daar waren hijzelf en burgemeester Agnes Schaap verantwoordelijk voor, legt oud-wethouder Jasper Verstand uit. Ook wordt Verstand beschuldigd van intimidatie en zou er sprake zijn van fraude.

Dat laatste gaat de commissie boven de pet en valt niet binnen hun opdracht, stellen zij. Op advies van de provincie wordt deze kwestie bij de burgemeester neergelegd. Zij laat weten de signalen serieus te nemen en zorgvuldig te gaan onderzoeken. Ze wil afwachten wat de raad dinsdagavond over het rapport zegt. "Daarna zal ik mijn visie hierop geven."

Verstand, die inmiddels is opgestapt, wil zelf verder niet reageren. "Ik ga mijn opvolger niet voor de voeten lopen", laat hij weten. Schaap heeft het dossier nu volledig overgenomen.

'Voor verhoor neuzen zelfde kant op'

Er zijn wel e-mails van onder meer de oud-wethouder over de beschuldigingen van intimidatie en fraude. Zo zou hij voor het verhoor van de stichting die betrokken was bij het binnenhalen van de Horsa Glider hen gezegd hebben 'dat we de neuzen dezelfde kant op zouden moeten hebben'.

"Ik neem daar met klem afstand van. Dat is NIET gezegd. Sterker, dat zou ik nooit zeggen", schrijft Verstand. "Het is dus grote onzin. Ik verzoek de commissie dan ook om mij nogmaals op te roepen voor een verhoor zodat ik dit ook onder ede kan verklaren. Ik vind het absurd dat iemand dit zomaar in het openbaar kan en mag verklaren. Hiermee word ik ten onrechte beschadigd. En dat is nu de tweede keer in dit proces."

'Intimiderend telefoontje'

Raadslid Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen) zegt tegenover Omroep Gelderland dat hij zich door de wethouder geïntimideerd heeft gevoeld. Volgens hem belde Verstand zijn fractievoorzitter voor een vergadering op met het dreigement dat hij een klacht over hem in ging dienen. "Hij vroeg zich af of ik soms lijken uit de kast wilde halen."

Na zo'n telefoontje ga je toch anders de vergadering in, stelt Velthuizen. "Dat is niet netjes. Het debat moet in de raadzaal plaatsvinden en niet met een telefoontje vooraf." Volgens Velthuizen heeft Verstand daar later wel zijn excuses voor aangeboden. Toch kwam de relatie nooit meer helemaal goed. "Hij heeft me geen gedag meer gezegd."

'Waarom die geheimzinnigheid?'

Het constante gebrek aan transparantie is volgens Velthuizen de voornaamste reden om de zaak zo groot aan te zwengelen. Ook toen hij vergunningen op wilde vragen moest de burgemeester er volgens hem bijkomen voor hij die kreeg. "De medewerker zei me dat het anders haar baan zou kosten. Terwijl ik gewoon mijn controlerende taak uit wil voeren. Daar voel ik me niet lekker bij." Waarom die geheimzinnigheid, vraagt het raadslid zich af.

Verstand zou onder ede hebben verklaard dat de beweringen van Velthuizen onwaar zijn. Van het dreigen met een klacht zou geen sprake zijn geweest. Evenmin zou hij zijn excuses hebben aangeboden.

En zo liggen er dinsdagavond in feite twee kwesties op tafel. Over de ene is de commissie helder in haar oordeel: de raad is te laat en onvolledig geïnformeerd. Een gevoelige kwestie, waar burgemeester Schaap nu de politieke verantwoordelijkheid voor draagt. Ook de beschuldigingen van fraude en intimidatie vanuit het college liggen op haar bordje. Daarvoor zal zij zelf met een aanpak moeten komen.

