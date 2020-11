Nijmegen restaureert schilderingen uit tijd van Keizer Karel V

De Nicolaas- of Valkhofkapel is gebouwd rond 1030 en maakte deel uit van de palts, een verblijfplaats, die Karel de Grote op de heuvel had gebouwd. De kapel heeft een relatie met de Byzantijnse prinses Theophanu, de vrouw van keizer Otto II. Theophanu kwam uit wat nu Turkije is en was een groot bewonderaarster van de bisschop van Myra, ofwel Sint-Nicolaas.

foto: Omroep Gelderland

Nog steeds in gebruik

De Valkhofburcht is in 1796 gesloopt, maar het Nijmeegse stadsbestuur wist de Nicolaaskapel te redden. Het gebouw is nu een rijksmonument en wordt nog steeds als kapel gebruikt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt de restauratie van de eeuwenoude plantmotieven en fantasiebloemen, die verstopt zitten onder nieuwere verflagen. Voor het karwei, dat tot in de zomer van 2021 gaat duren, is de Stichting Restauratie Atelier Limburg uit Maastricht ingehuurd. Deze stichting heeft in het verleden ook onder andere gewerkt aan schilderingen in het Rijksmuseum. Voor de restauratie in Nijmegen is 200.000 euro uitgetrokken.

foto: Omroep Gelderland