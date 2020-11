Gemeente Berg en Dal volkomen verrast door komst veroordeelde psychiatrische patiënten

Hoe kan het dat je als gemeente van verontruste burgers moet vernemen dat er psychiatrische patiënten met een strafblad binnen je gemeentegrenzen komen wonen? Dat begrijpt de gemeente Berg en Dal ook niet. Tijdens een pittig spoedoverleg met het RIBW bleek maandag dat er een verschil van inzicht bestaat over hoe je plaatsing van zo'n doelgroep in een woonwijk zorgvuldig aanpakt.

Per toeval kwamen buurtbewoners erachter. Iemand uit de wijk las op Facebook een advertentie waarmee het RIBW personeel zocht met ervaring in de forensische zorg. Een ongebruikelijk manier om te ontdekken dat er mensen met psychiatrische problemen die een straf hebben uitgezeten bij je in de buurt komen wonen. En niet alleen een onwelkome verrassing voor de bewoners van De Hüsenhoff.

Geen zorgvuldig overleg

"Wat mis is gegaan is eigenlijk dat de inwoners zich heel erg overvallen hebben gevoeld, en wij als gemeente ook", reageert wethouder Irma van de Scheur op de ontstane commotie. Burgemeester Mark Slinkman vult aan: "Normaal is toch het gebruik dat dit zorgvuldig overlegd wordt. En dat is in dit geval helaas niet gebeurd." De burgemeester vraagt zich af hoe zoiets kan gebeuren.

Het RIBW wilde eerst personeel voor de locatie werven en daarna pas het gesprek met de buurt en de gemeente aangaan. Volgens bestuurder Edwin ten Holte van het RIBW Nijmegen en Rivierenland is daar goed over nagedacht. "We hebben heel erg bewust gekozen voor deze lijn. Helaas ging het vuurtje eerder branden dan de bedoeling was." Het RIBW had op termijn graag het nieuwe personeel het gesprek met de buurt willen laten voeren.

Dat is de verkeerde volgorde, vinden ze bij de gemeente Berg en Dal. "Wij denken dat het beter was geweest om de gesprekken met de inwoners te beginnen", stelt burgemeester Slinkman. "En met de gemeente. En niet eerst personeel te werven."

"Dit hadden we niet voorzien"

Het gevolg is grote onrust in de buurt, een petitie die in zeer korte tijd meer dan duizend keer werd ondertekend en daarmee een vernietigd draagvlak bij burgers en de gemeente Berg en Dal. Een leermoment voor het RIBW.

"Dit hadden we niet voorzien", erkent Ten Holte. "Dat het dit effect kon hebben. Wij leren daar natuurlijk ook van. Hoe je de communicatie op welk moment moet inzetten." Maar daar is het deze keer te laat voor. "Nu is het gewoon zó geëscaleerd dat we zeggen dat we dit niet meer moeten doen", verwoord wethouder Van de Scheur dat. "Mensen voelen zich overvallen en dat begrijpen wij heel goed. Dat waren wij zelf ook."

