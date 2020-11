Bestuurder crossmotor laat jonge vrouw zwaargewond op straat liggen

Ze breekt bij de botsing onder meer een wervel in haar rug en haar heup. De jonge vrouw van 19 herstelt nog steeds van het ongeluk.

Dat gebeurt op vrijdag 17 april op de kruising Zandstraat/Boerenstraat in Culemborg.

Het slachtoffer schreeuwt om hulp, maar de bestuurder van de crossmotor gaat ervandoor; hij springt bij een andere motorrijder achterop. Zijn felgroene crossmotor van het merk Kawasaki laat hij achter.

'Iemand is zijn crossmotor kwijt'

"Het is natuurlijk bijzonder dat je jouw motor achterlaat", zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. "Er is iemand die sinds 17 april zijn crossmotor niet meer heeft. We hopen dat dit kan helpen de bestuurder te vinden."

Het slachtoffer van de aanrijding schat dat de bestuurder tussen de 15 en 20 jaar oud is.

Volgens de politie was de vluchter in het gezelschap van twee anderen. Coenen: "Een van hen reed op een donkere Gilera Runner met windscherm. We weten wie dit is. Maar de andere verdachte reed op een Piaggio driewielmotor en die is nog niet gevonden."

Weet jij meer?

De politie heeft al tips binnen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Weet jij meer over deze zaak, weet je wie de groene crossmotor bestuurde, ken je de bestuurder van de driewieler? Aarzel niet en waarschuw de politie. Dat mag anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Je mag ook de gratis tiplijn van de politie bellen: 0800-6070. Het zaaknummer is 2020170506. Je mag ook dit tipformulier op de site van de politie invullen.