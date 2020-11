Zorgen om legale drug Poes: 'We vinden kinderen van 15 laveloos op straat'

Of het nu jongeren zijn uit de Achterhoek of op de Veluwe, ze gebruiken in toenemende mate de synthetische drug 3MMC, in de volksmond bekend als Miauw Miauw en Poes. Jeugdagent Maikel Boomkamp zet een filmpje in ter bestrijding van de legale drug.

Ziet hij op hangplekken jongeren die transpireren, trillen en met verwijde pupillen in de ogen, dan weet Boomkamp genoeg. Ze hebben dan 3MMC gesnoven, want de drug wordt het meest gebruikt in poedervorm, als vervanger van cocaïne. De drug kan ook als pilletje worden geslikt, maar dat gebeurt minder.

Legaal te gebruiken

De jeugdagent in de gemeente Aalten in de Achterhoek, waartoe ook Dinxperlo behoort, kan op dat moment niet meer doen dan de eventueel nog aanwezige drugs afpakken. 3MMC is namelijk legaal te gebruiken, in tegenstelling tot 4MMC.

De laatste drug is al eerder verboden, waarop er een component van een psychoactieve stof is uitgehaald, met 3MMC als resultaat. Daardoor kunnen dealers de Opiumwet omzeilen en op legale wijze doorgaan met de levering van 3MMC.

"Het is een designer drug die het midden houdt tussen cocaïne, xtc en speed", zegt Boomkamp. "Hier in de oostelijke Achterhoek wordt het voornamelijk Poes genoemd. Strafrechtelijk kunnen we niet veel doen, want 3MMC staat niet in de Opiumwet. De gemeente moet daarvoor eerste de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen."

Filmpje

De wijkagent met jeugd in zijn portefeuille treedt in het geval van 3MMC vooral op als hulpverlener, die contact legt met IrisZorg en ouders. Samen met collega René ten Bruin heeft hij een videoboodschap gemaakt om de jonge gebruikers én de ouders te bereiken, die vaak niet weten dat hun kinderen 3MMC gebruiken. Of juist midden in de ellende zitten als gevolg van het drugsgebruik van hun kinderen.

"We hebben op het filmpje veel positieve reacties gekregen", zegt Boomkamp. "Ouders hebben zich zelf gemeld en daarmee hebben we de doelstelling gehaald. We maken ons namelijk grote zorgen. Vooral in het laatste jaar zien we een enorme toename van het gebruik van 3MMC. Landelijk was het gebruik al bekend, nu is het hier een hype. We vinden kinderen van 15 jaar laveloos op straat."

'Enorm verslavend'

Wat is gevaar van 3MMC voor de gezondheid van de gebruikers? Boomkamp: "Deze drug is enorm verslavend en zorgt voor hartkloppingen, depressiviteit, slapeloosheid. Ik heb twee kinderen in het ziekenhuis terecht zien komen."

Kinderen van 12 jaar gebruiken het al, Miauw Miauw of Poes is via internet te bestellen, zegt Boomkamp: "De gevolgen thuis zijn dat kinderen niet meer te hanteren zijn; ze worden brutaal en stelen geld van hun ouders om voor een tientje 1 gram te kunnen kopen. Ouders weten vaak niet wat hun kinderen op straat uitspoken en daarom wilden we ze met ons filmpje wakker schudden."

'Hele kleine groep'

Irmgard Poelmans, preventie-adviseur bij IrisZorg in Nijmegen, onderschrijft de door Boomkamp geschetste gezondheidsklachten als gevolg van 3MMC. Ze deelt weliswaar de zorgen van de jeugdagent, maar stelt dat het door een 'hele kleine groep' wordt gebruikt.

"We hebben meer zorgen over het gebruik van alcohol en cannabis door jongeren", zegt Poelmans, die geen cijfers heeft over het gebruik van 3MMC. "Het neemt wel toe, maar ten opzichte van xtc is het een klein wereldje dat ermee experimenteert."

Jeugdagent Boomkamp ziet in de Achterhoek wel degelijk een grote toename, waarvoor hij in de videoboodschap waarschuwt. Poelmans: "Het is goed dat ouders op de hoogte zijn van de risico's, maar de kans is groter dat een kind in aanraking komt met blowen of alcohol. Ik wil het gebruik van 3MMC niet wegwuiven, maar het gaat gelukkig om een klein groepje."

Verbod

Poelmans heeft goede hoop dat het gebruik van 3MMC van korte duur is. "Je ziet vaak dat het even opkomt, totdat het op de verboden lijst van de Opiumwet komt", zegt de preventie-adviseur van IrisZorg, die wijst op het verbod in de buurlanden.

"In de omringende landen zijn deze nieuwe drugs, die we NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen, red.) noemen, allemaal verboden. Nederland is bezig dat verbod gelijk te stellen, maar daar gaat enige tijd overheen", aldus Poelmans.

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek ziet 3MMC het liefst zo snel mogelijk op de Opiumlijst komen. "Je ziet kinderen van 13, 14 jaar die de drug op de telefoon leggen en door hun neus naar binnen snuiven. Dat is redelijk schokkend voor die leeftijd", zegt de burgemeester.

De jeugdagent juicht een verbod eveneens toe. Hij noemt het een 'moeilijk verhaal', het gebruik van 3MMC. "Kinderen onderschatten de gevolgen", zegt Boomkamp. "Slechts een enkeling lukt het eraf te blijven. Het lijkt normaal te zijn om het te gebruiken en dat baart ons grote zorgen, want nogmaals: het is enorm verslavend."