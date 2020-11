Gemeentelijke lasten stijgen minimaal in Oldebroek

Bij het berekenen van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de veranderde waarde van grond en gebouwen, ten opzichte van 2020. Doordat de marktwaarde van grond en gebouwen gemiddeld is gestegen, daalt het belastingpercentage voor woningen.

Diftar en tarieven afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2021 voert de gemeente Oldebroek diftar in. Door diftar wijzigt de huidige tariefstructuur, met tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens, naar een vast jaartarief en een tarief per aanbieding van restafval. Het vaste jaartarief is berekend op € 187,44 en het tarief per aanbieding van een restafvalcontainer van 240 liter op € 8,00. Voor verzamelcontainers met een passensysteem geldt een tarief van € 1,60 per aanbieding van maximaal 60 liter restafval.

Ervan uitgaande dat éénpersoonshuishoudens gemiddeld 12 keer per jaar de restafvalcontainer aanbieden en meerpersoonshuishoudens 20 keer, betalen éénpersoonshuishoudens over het jaar 2021 gemiddeld € 283,44 en meerpersoonshuishoudens € 347,44. Hoe minder ledigingen, hoe lager de aanslag afvalstoffenheffing. Inwoners hebben vanaf 2021 dus zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder vaak je je container hoeft aan te bieden.

In 2021 betalen inwoners alleen het vaste bedrag van € 187,44 voor dat jaar. In 2022 brengen ze het aantal keren dat inwoners restafval in 2021 aanbieden in rekening, plus het vaste jaarbedrag voor 2022. Zo rekenen ze achteraf het daadwerkelijk aanbieden van restafval af.