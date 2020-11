'Er zijn hier nooit ruzies op school', aanleiding steekpartij nog onduidelijk

Met het slachtoffer van de steekpartij op het Sprengen College in Wapenveld gaat het goed. Dat zegt directeur Eppie Klein dinsdagmorgen. "We hopen hem binnenkort weer op school terug te zien, maar wanneer kan ik niet beoordelen." Over de aanleiding van de steekpartij wil de directeur niet veel zeggen.

Op de school waar onderwijs wordt gegeven aan kinderen met gedragsproblemen, ontstond maandag een vechtpartij waarbij is gestoken met een mes. Acht jongeren zijn naderhand aangehouden.

Een minderjarige jongen moest naar het ziekenhuis vanwege zijn verwondingen. Maar daar gaat het dus inmiddels goed mee.

'Daar ga ik niks over zeggen'

Wat de aanleiding was voor het steekincident, is nog niet bekend. "Dat zijn vragen voor de politie, daar ga ik niks over zeggen", benadrukt Klein.

Er zou in aanloop naar de vechtpartij ruzie zijn geweest op de school, maar dat ontkent de directeur. "Er was hier geen ruzie, er zijn hier nooit ruzies, dat is de kracht van het Sprengen College."

Maar scholieren maken toch onderling wel eens ruzie op scholen? "Ik zit nu 45 jaar in het vak. Dat er op elke school wel eens wrijving is, ontken ik. Dat is pertinent onwaar."

De politie kon dinsdagmorgen nog geen antwoord geven op vragen van Omroep Gelderland.

'Alles doen voor de leerling'

De leerlingen van de school zijn deze dinsdag vrij. Woensdag komen de kinderen terug en dan zal het Sprengen College er zijn voor de leerlingen die behoefte hebben aan een gesprek. "We zullen alles doen waar de leerling behoefte aan heeft."

