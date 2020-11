Buurt woedend om verkeerssituatie: 'Onze kinderen zijn niet veilig'

Automobilisten rijden met een rotgang door de Aurelius in Elst, stellen bezorgde buurtbewoners. Ze zijn als de dood dat een van hun kinderen iets overkomt in de straat. Daarom pleiten ze bij de gemeente Overbetuwe voor meer verkeersveiligheid.

Volgens de buurtbewoners gaat er vrijwel geen dag voorbij dat ze niet bijna van hun sokken worden gereden. De kruisingen bij de Aurelius zijn te onoverzichtelijk en auto’s rijden veel te hard door de straat, zo luidt hun oordeel.

Handtekeningen verzameld

Eerder dit jaar verzamelden ze zo’n tachtig handtekeningen om een statement te maken: er moet iets veranderen. Daarom ging de gemeente vorige maand in gesprek met de actiegroep Aurelius Veilig.

"Gevoelens van onveiligheid willen we zeker niet diskwalificeren, maar we ontvangen ook signalen van mensen die zich hier niet in herkennen", reageert wethouder Wijnte Hol. "Dat betekent dat we nu moeten kijken hoe we de situatie voor iedereen kunnen verbeteren."

'Politiek spelletje'

De actiegroep is niet tevreden met het antwoord. "Zelfs na dit gesprek lijkt de gemeente ons niet serieus te nemen. Ze gaat ervan uit dat het een gevoelskwestie is. Nu wordt er gewoon een politiek spelletje gespeeld", meent een woordvoerder.

Volgens hem is het hoog tijd voor een concrete oplossing, zoals een maatregel om veiligheid op de kruisingen te verbeteren. Ook pleit hij ervoor dat de maximumsnelheid van 30 naar 15 km/uur wordt verlaagd. "We zitten niet te wachten op extra verkeersborden of snelheidsstickers. Wij pleiten echt voor een structurele verandering."

'Wachten op ongeluk'

Uiteindelijk maken de plaatselijke actievoerders zich altijd nog het meest zorgen over de veiligheid van hun kinderen, benadrukt de woordvoerder. "Als je de voordeur uitstapt, word je gelijk geconfronteerd met auto’s en motoren die veel te hard rijden", voegt hij toe.

"Kijk, ik weet wel waar de gevaren liggen, maar hier wonen en spelen talloze kinderen die dat niet in kunnen schatten. Het is een kwestie van tijd voordat er een ongeluk gebeurt. Moeten we daar dan op wachten?"

'Situatie in kaart brengen'

Om hun uitspraken wat harder te maken, schakelden de buurtbewoners hulp in van Veilig Verkeer Nederland. Die heeft vervolgens een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er inderdaad een hoop auto’s te snel door de straat rijden.

Reden voor de lokale PvdA om schriftelijke vragen te stellen. "We moeten de situatie gewoon een keer duidelijk in kaart brengen, zodat we deze mensen fatsoenlijk kunnen helpen", vindt fractievoorzitter Elbert Elbers.

Hij hoopt dat de wethouder deze week antwoorden biedt. "Als je daar te snel rijdt, kom je al snel een paar knelpunten tegen waardoor je niet goed ziet of er een spelend kind om de hoek staat. Dat moet natuurlijk niet kunnen."