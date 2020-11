Pieten in Elburg vanaf 2021 grijs

Sinterklaas Intocht Elburg introduceert samen met een aantal andere sinterklaascomités uit Nederland een alternatief voor Zwarte Piet: Grijze Piet. Uiterlijk bij de intocht van 2021 willen de comités deze aanpassingen hebben doorgevoerd. In het Elburger Sintjournaal ‘O kom er eens kijken’ was al een grijze piet te zien, die vertelde volgend jaar naar Nederland te komen.

Volgens de comités zorgt grijs ervoor dat de Pieten nog altijd ‘de mythische onbekende personen’ zijn. Dit is van belang, omdat er in Elburg bijna 140 lokale pieten meedoen. ‘Daarnaast is grijs een neutrale kleur, grijs heeft geen negatief imago. Belangrijk voor ons is dat grijs niet met een huidskleur vergeleken kan worden.’

Ieder jaar komt Sinterklaas met zijn feestelijk verlichte stoomboot en ruim 200 pieten onder het licht van de maan en de sterren naar Elburg. Het publiek trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers en staat te boek als een van de mooiste intochten van Nederland.

Veranderingen

De lippen van de Pieten worden minder opvallend. Ook komt er meer diversiteit in de kleuren van de handschoenen en maillots. Ook zullen de haarstijlen van de pieten gevarieerder worden. Het dragen van oorbellen of andere sierraden werd in Elburg al enkele jaren niet meer gedaan. ‘We hopen met deze veranderingen het Sinterklaasfeest in Elburg weer een echt kinderfeest te maken, voor alle kinderen uit de gemeente.’, zegt de organisatie. ‘De intocht van Sinterklaas is volgend jaar op 13 november 2021.