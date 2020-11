Ragina zoekt vrouw die haar gezin redde uit vervelende situatie

Wie is die blonde vrouw van begin 30 jaar uit Putten die een gezin uit Twello heeft gered? Ragina de Haan uit Twello is op zoek naar haar. Ze raakte met haar man en drie kinderen (12, 15 en 17 jaar) zondagavond verdwaald in de buurt van Radio Kootwijk. Terwijl de duisternis invalt hebben ze geen idee hoe ze weer bij de auto kunnen komen.

"Later dan de bedoeling is, stappen we zondagmiddag in de auto om te gaan wandelen bij Radio Kootwijk. Eenmaal daar aangekomen blijkt het daar heel druk te zijn. We rijden een stukje terug en zetten onze auto op een plek waar het een stuk rustiger is. We picknicken in de buurt van Radio Kootwijk en lopen weer terug naar de auto. En daar gaat het mis", vertelt Ragina.

Op Facebook is haar verhaal te lezen. Hoe ze steeds verder lopen, maar steeds minder herkennen van de terugweg.

'We houden een fietser aan, maar die fietst stug door'

Ragina wordt steeds zenuwachtiger. Ze vraagt haar kinderen de accu van de mobiele telefoons te sparen. Voor het geval dat. Als de zon is gezakt, wordt het echt donker. Gelukkig komen ze in de buurt van een asfaltweg. Daar nadert een fietser. Ze willen de man aanhouden, maar hij fietst stug door.

Even later komt er in de verte een auto aan. Ook die rijdt in eerste instantie door, maar komt dan toch terug. Het gaat om een blonde vrouw van begin 30 jaar. "Ik was zo blij dat ze stopte. Ik weet niet of ik het zelf had gedaan. Wie weet, wat er kan gebeuren", huivert Ragina bij de gedachte.

'Heel prettig voelt het ook niet'

De vrouw, met één kind op de achterbank, kan niet het hele gezin meenemen. Ragina haar man, Vincent Borger, stapt in. Zelf blijft Ragina met de kinderen achter in het donkere bos. "Ik vond het niet eng, maar heel prettig voelde het ook niet." Het blijkt nog een heel stuk rijden om de auto terug te vinden. "Ze moeten via de snelweg terug naar de afslag die we op de heenweg namen."

Na veertig minuten doemen twee koplichten op. Daar komt Ragina haar man aangereden met de auto. "Hij heeft die vriendelijke mevrouw natuurlijk ontzettend bedankt, maar we zijn vergeten een telefoonnummer te vragen", vertelt Ragina die via Facebook de reddende engel hoopt op te sporen. "Als het rustig wordt, ga je er over nadenken. Dat ze toch gestopt is om ons te helpen. Ik wil die vrouw graag een hele grote bos bloemen geven of iets anders leuks."

Reddende engel is nog niet gevonden

De oproep van Ragina is al bijna 800 keer gedeeld op Facebook, maar de reddende engel is nog niet gevonden. "De vrouw vertelde dat ze op bezoek was op een camping in Assel, waar haar zus uit Den Haag verblijft. Misschien is het een aanknopingspunt. Ze heeft drie kinderen, verder weten we niets van haar."

Weet u wie deze blonde vrouw van begin 30 is? Laat een reactie achter onder de oproep van Ragina op Facebook.

Ragina neemt zich voor om voortaan goed te kijken waar de auto wordt geparkeerd, voordat ze gaan wandelen.