Maak Valentijn blij met deze casetterecorder voor zijn 37ste verjaardag

Ik ben op zoek naar een Fisher Price cassetterecorder voor mijn zoon met het Down Syndroom. Hij wordt 37 jaar en de cassetterecorder waar hij onafscheidelijk mee is, is afgelopen weekend kapot gegaan. Al vanaf z'n 10e jaar luistert Valentijn via dit apparaat naar z'n muziek. Omdat hij ook slecht hoort zet hij hem op z'n schouder. Hij is dat helemaal zo gewend. Bijkomend voordeel is dat niemand op deze manier last heeft van z'n muziek.

Muziek luisteren met een koptelefoon is voor hem geen optie. Hij krijgt dan snel last van een piep in zijn oor. Dit apparaat is voor hem de oplossing.

Tot voor een paar jaar terug zag je ze nog wel eens op een kinderrommelmarkt. Helaas is nu ook de laatste versleten. Heeft iemand er misschien nog eentje staan? Of is er iemand erg handig met techniek en kan die heel misschien de cassetterecorder nog repareren?

Heeft u nog een oude Fisher Price cassetterecorder voor Valentijn? Of kunt u helpen met het repareren van zijn oude apparaat? Reageer dan hieronder.