Zwaaien vanuit de auto: Sint in drive thru

Ondanks corona komt de Sint dit jaar gewoon, alleen kunnen kinderen hem nergens in de provincie zelf zien binnenvaren. In Vorden hebben ze daar iets op gevonden: daar begroet Sint de kinderen in een 'drive thru'.

Bij een heus pakjeshuis op het industrieterrein vond de ondernemersvereniging VOV een plek met genoeg ruimte om Sint met zijn pieten toch een warm welkom te geven ondanks alle coronamaatregelen. "Het was wel spannend dit jaar", zegt Carmen Rondeel van de ondernemersvereniging. "We hadden uiteraard een plan B, want we voelden al aankomen dat het moeilijk zou worden."

En dat plan B werd goedgekeurd door de gemeente en dus kan het grote kinderfeest in Vorden toch doorgaan.

In de auto blijven

"Sint komt waarschijnlijk zoals normaal op zijn paard Ozosnel. En uiteraard hebben we allemaal pieten die rondlopen. Mensen moeten wel echt met de auto komen. Op de fiets of lopend mag helaas niet. En iedereen moet in de auto blijven. Maar we gaan er voor zorgen dat ieder kind een glimp van de Sint op kan vangen en natuurlijk hebben de pieten ook coronaproof snoepgoed bij zich."

Files?

De route is uitgezet en er zijn verkeersregelaars ingezet. Of ze niet bang zijn dat het te druk gaat worden?

Rondeel: "We hebben dit uiteraard bij de politie gemeld. In eerste instantie hoeven die er niet bij te zijn, omdat we zelf verkeersregelaars hebben. Maar het kan natuurlijk wel druk worden. Dus dan moeten mensen misschien even wat langer wachten."