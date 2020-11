Eastwave creëert platform voor hiphopmuziek in de Achterhoek

"We merkten dat er heel veel hiphop- en urbanartiesten in de Achterhoek zijn", zegt Jesse Klein Entink uit Winterswijk, een van de initiatiefnemers van 'Eastwave'. "Wij hebben dat samengebracht." In één weekend tijd werd in Jongerencentrum Doetinchem het album opgenomen. Het resultaat is een album met twaalf nummers. "Doel is om te laten zien dat we hier echt getalenteerde jongens hebben", zegt Colin Dokter, als producer 'Docter' betrokken bij Eastwave. "Zo proberen we met z’n allen de Achterhoek op de kaart te zetten. We hebben niet alleen bandjes, we hebben ook rappers en producers."



De artiesten die meewerken komen uit de hele regio. Zo zijn onder meer Mackum (Aalten), Zowo (Winterswijk) en Sultan (Terborg) te horen op het album. De stijlen variëren, maar verschillen volgens Klein Entink van andere artiesten in Nederland: "Waar het in het westen de laatste tijd meer aankomt op hele dansbare tracks, hebben wij wat voor mij hiphop is. Dikke beats en een dikke bass." Rapper ‘Paypie’, artiestennaam van Pepijn Willemsen, vult aan: "Het is een interessant geluid, een ander geluid. Soms hoor je misschien het Achterhoekse accent, maar daar mag je best een beetje trots op zijn."

Hiphopplatform in Achterhoek

De albumrelease smaakt naar meer. De producers en rappers achter Eastwave willen, na onder meer Zwolle, weer een hiphophotspot creëren buiten de Randstad. "We zijn bezig om een platform op te zetten waarop alle video’s en singles van de betrokken artiesten uitkomen", zegt Klein Entink. "Zo proberen wij die scene meer vorm te geven en groter te maken."