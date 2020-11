Verdachte dode en gewonde Nijkerk kende slachtoffers

Afgelopen dinsdag stierf een hoogbejaarde vrouw in haar huis. De verdachte vrouw, die op donderdag is gearresteerd, werd op vrijdag weer vrijgelaten. Dit omdat de onderzoeksrechter vond dat de politie haar verdenkmaking niet goed genoeg kon onderbouwen. Op zaterdag zou ze de dochter van de bejaarde vrouw hebben verwond, daarna is ze opnieuw aangehouden.

Politie en justitie zijn volop bezig met het onderzoek. Als er een verdachte is in een strafzaak, kijkt de onderzoeksrechter mee om te beslissen of iemand langer vast mag zitten. Op donderdag is de vrouw aangehouden, op vrijdag werd ze weer vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat: "De rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de inverzekeringstelling van de 46-jarige vrouwelijke verdachte in de zaak van de dode vrouw in Nijkerk niet rechtmatig is geweest. Op basis van de stukken die aan de rechter-commissaris zijn overhandigd is de verdenking tegen de verdachte onvoldoende concreet geworden."

Verder wil de woordvoerder van het Openbaar Ministerie er op dit moment niets over zeggen.

Dochter is bekende van de politie

Voor het huis van de 85-jarige vrouw staat sinds vandaag opnieuw een vrachtwagen van de politie. Rechercheurs zijn druk met het onderzoek. Afgelopen vrijdag zijn ze vertrokken, op zaterdag hebben ze met drones beide locaties bekeken vanuit de lucht en vandaag is een deel van het Bruckerlaantje opnieuw afgezet.

Buurtbewoners en andere betrokkenen hebben kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor het huis van de hoogbejaarde vrouw. Ze woonde al veertig jaar in de hechte wijk. In een kringetje rond een boom voor haar woning aan het Brucknerlaantje staan verschillende lichtjes te branden.

De verwonde dochter en de verdachte vrouw schijnen elkaar al langer te kennen. Ze hebben eerder in één huis gewoond. Bij de dochter staat zeer regelmatig politie en hulpverlening aan de deur, zo vertellen buurtbewoners aan Omroep Gelderland.

Tijdlijn

In de afgelopen week zijn er veel ontwikkelingen geweest in de zaak. Bij deze zetten we ze nog een keer op een rij.