Christenen komen op afstand toch bij elkaar

De kritiek was de afgelopen weken niet mals op gelovigen die op zondagochtend massaal tezamen kwamen in de kerk. Er werd gesproken over schande en potentiële brandhaarden. Maar niet alle kerken gingen tegen het advies van minister Grapperhaus in.

Dat betekende onder meer dat sommige christenen niet meer samen hun geloof in levende lijve konden delen. "Het duurt soms een maand voor je aan de beurt bent", vertelt Johan Meijer. Daarom hield hij zondag voor de vierde keer een worshipnight. "Dit is een welkom iets."

Veiligheid voorop

Er komen volgens Meijer tussen de 150 en 250 christenen op af, ongeveer evenveel als in de kerk. Toch heeft de buitenlucht een bevrijdende werking volgens hem, omdat het zichtbaar maakt dat er een laag risico op verspreiding van het coronavirus is.

"We proberen om het zo goed mogelijk te doen met zoveel mogelijk afstand", aldus de organisator. De stoelen tussen huishoudens staan drie meter van elkaar af en het is in de openlucht. "Dan is het risico zo nihil, dan kun je het toch samen zo beleven", stelt hij. Maar ook, om zodoende zo min mogelijk kritiek te krijgen.

Volop genoten

De aanwezigen geven aan te begrijpen dat mensen het lastig kunnen vinden dat deze bijeenkomst wel door mag gaan, maar niet-religieuze bijeenkomsten niet. Stuk voor stuk geven ze aan dat het voor hen niet te missen is. "Juist de mensen die wel geloven hebben dit nodig om die voeding te krijgen en standvastig te blijven", stelt een van hen.

"Met de band meezingen en Hem loven en prijzen, dat is gewoon de real deal!", stelt een ander. Terwijl ze het uitspreekt groeit haar enthousiasme zichtbaar op haar gezicht. "Dat geldt niet alleen voor mij, ik spreek meer mensen die dat zo ervaren."

Geen vergunning nodig

Meijer blijft dergelijke avonden organiseren. Door de unieke status van religieuze bijeenkomsten hoeft er geen vergunning voor worden aangevraagd, maar is slechts een melding bij de gemeente nodig. De coronamaatregelen moeten daarnaast uiteraard worden nageleefd.

De eerstvolgende worshipnight is over twee weken. Of daar weer zoveel gegadigden op af komen om in de buitenlucht op afstand bij elkaar te zijn, weet de organisator nog niet: "Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer."

