Coronabonus van 300 euro ook voor boa's in Zutphen

In navolging van de gemeente Arnhem gaat ook Zutphen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een extraatje uitkeren. De twaalf handhavers die bij de gemeente in dienst zijn, krijgen in december allen eenmalig 300 euro op hun rekening gestort.

"Ze staan al maanden in de frontline om de maatregelen te handhaven", stelt fractievoorzitter Frans Manders van de PvdA in Zutphen. Samen met de fractie van BurgerBelang diende hij het voorstel in.

Aanleiding is de coronabonus voor politiemedewerkers, die vorige week werd toegezegd. Volgens Manders is het oneerlijk boa's over te slaan. Veel collegaraadsleden delen die mening, het voorstel is met een meerderheid aangenomen, maar onder meer de SP plaatste ook een kanttekening.

Nils Müller waarschuwt voor scheve gezichten. "Er zijn meer mensen waarvan wij vinden dat ze een bonus zouden moeten krijgen. Ik denk aan de sociale wijkteams, huishoudelijke hulpen of medewerkers van distributiecentra. Je zaait verdeeldheid door de één wel en de ander geen bonus te geven."

Waardering

Rick Verschure van BurgerBelang snapt de opmerking van Müller, maar geeft aan dat de gemeente er geen invloed op heeft of deze mensen wel of geen bonus krijgen. "Tuurlijk, er zijn meer mensen die hebben doorgewerkt tijdens de coronaperiode. Maar de enige mensen die wij nu een extraatje kunnen geven zijn de boa's op dit moment, dus laten we dit oppakken."

Naar schatting gaat het extraatje de gemeente bruto zo'n 5400 euro kosten. De partijen vinden dat naast de politie ook de handhavers waardering verdienen voor het goede werk wat verricht wordt. "Ook komende maanden zal het waarschijnlijk er niet minder op worden."

