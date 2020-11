Daan van Haarlem wil met VV Utrecht naar eredivisie volleybal

“De club wil graag naar de eredivisie toe met eigen jeugd”, zegt Van Haarlem over de aanstelling. “Daar is een aantal stappen in te maken en mij is gevraagd dat op te pakken.” Zowel het eerste heren- als damesteam van VV Utrecht komt momenteel uit op het tweede niveau van Nederland. Van Haarlem moet van onderaf zorgen dat de club klaar is voor promotie. “Dat is een hele omslag voor Utrecht, maar er zit veel potentie. Het is een van de grootste clubs van Nederland, dus er valt veel uit te halen.”



Daarnaast is Van Haarlem, die ook in Utrecht woont, nog actief voor Taurus in de eredivisie. Hij bood zijn diensten afgelopen zomer ook aan bij Orion in Doetinchem, maar daar was de selectie met twee spelverdelers al rond. “Dat is dan de beslissing van Orion”, zegt de 101-voudig volleybalinternational. “Ik ben blij dat ze bij Taurus hebben gezegd dat ik er wel bij kon.”

Abrupt gestopt als international

Van Haarlem rekent niet meer op een uitnodiging voor Oranje. Na een goed WK in de zomer van 2019 hoorde de Doetinchemmer dat de bondscoach geen beroep meer op hem zou doen: “Het was meer de uitleg waar ik niet mee kon leven. Hij had eigenlijk geen reden, het was op gevoel. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar ik lach er nu om en het is ook prima. Dat is topsport."

Terugkeer bij Orion?

Tot nu toe bevalt de rol als technisch manager hem goed. Waar hij als volleyballer afgelopen zomer niet terugkeerde in Doetinchem, kan dat op maatschappelijk gebied wel gebeuren. “Wie weet”, aldus Van Haarlem. “Als ik wat ervaring op heb gedaan en het leuk blijf vinden, is het een optie. Maar het is pas mijn eerste maand. De toekomst zal uitwijzen hoe het gaat en of ik er in door wil.”