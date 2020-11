Flipje viert 85e verjaardag met tekenwedstrijd

De verjaardag van Flipje wordt dit jaar natuurlijk vooral in Tiel groot gevierd. Behalve de tekenwedstrijd is er een nieuwe strip uitgebracht; Flipje en de Droge Boterhammen Planeet. Het is de eerste strip na tien jaar tijd.

De avonturen van Flipje werden gemaakt tussen 1936 en 1954 door de plaatselijke jamfabriek, waarna Flipje in 2002 nieuw leven werd ingeblazen als stripfiguur.

Kunstenaars aan de slag met Flipje

Dit jaar is in het Flipjemuseum ook een speciale tentoonstelling te zien. Directeur Alexandra van de Steen: "We hebben 13 kunstenaars uitgenodigd om een nieuw werk te maken en zich hierbij te laten inspireren door het nieuwe verhaal van Flipje en de Droge Boterhammen Planeet."

Deze werken van onder meer Kamagurka, Michiel van de Pol en Ted van Lieshouten hangen al in het museum. Maar er zijn nog wat lege plekken te vinden bij de expositie. Het museum wil deze plekken gaan opvullen met de tekeningen van de tekenwedstrijd.

"Er zijn nog zes lege vitrines die we willen vullen, We dagen daarom ook iedereen in Nederland uit om mee te doen en aan de slag te gaan met het nieuwe verhaal van Flipje. Of je nu heel klein of heel oud bent, of je nu wel iets kan of niet iets kan, iedereen kan meedoen', benadrukt Van der Steen.

Frans en Willem mochten als eerste hun eigen gemaakte tekening inleveren voor een nieuwe aflevering van I love de Achterhoek. In het Omroep Gelderland-programma reizen de mannen deze week af naar de Betuwe.

