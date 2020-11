Bibliotheken hopen snel weer open te kunnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Verdorie." Dat is hoe Ben van Heesbeen de situatie samenvat. Al zegt hij het met een glimlach, want bibliotheekdirecteur Van Heesbeen is van nature een vrolijk mens. Maar op 27 oktober zag ook hij donkere wolken boven zijn bibliotheek. En dat terwijl hij net het project "OPEN+" was gestart.

Bij deze unieke constructie mogen er tot 9 uur 's avonds boeken uitgezocht worden, ook als er geen personeel is. Via een code mogen mensen dan toch naar binnen. Voorwaarde is dan wel dat mensen minstens een jaar lid zijn van de bibliotheek, zodat ze de weg al weten in de leeszaal.

Pijnlijk

De start van Open+ was al weken in voorbereiding en steeds meer aangepast, omdat het coronavirus steeds verder oprukte. Uiteindelijk is gekozen voor woensdag 28 oktober. "Wij luisterden naar de persconferentie en hoopten dat de bibliotheken open mochten blijven. Maar er werd juist nadrukkelijk gezegd dat ook bibliotheken dicht moesten. Dat was wel pijnlijk en een grote teleurstelling voor een paar mensen."

Na de verplichte sluiting is er wel de afhaal- en bezorgbieb. Ben is dolblij dat het aanslaat. Zijn aanpak heeft zelfs meer leden voor de bibliotheek opgeleverd. "Wij hebben in een week tijd 65 inschrijvingen gekregen, daar ben ik blij mee. In alle rust boeken lezen zorgt voor mentale weerbaarheid en geeft tegelijkertijd mensen rust. Dat is belangrijk in deze coronatijd. Volgens mij zorgt onze aanpak voor een perfecte basis, zodat wij de toekomst in kunnen."