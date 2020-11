Corona bij medewerker Blue Band-gevangenis, gedetineerden in quarantaine

In de penitentiaire inrichting (PI) in Arnhem is een medewerker zondag positief getest op het coronavirus. De gedetineerden zijn volgens een woordvoerder van Justitie dezelfde dag geïnformeerd.

De medewerker van de zogenoemde Blue Band-gevangenis aan de ir. Molsweg in Arnhem zit in thuisisolatie, zegt woordvoerder Robert Meijer. "De GGD doet op dit moment bron en contactonderzoek."

Twee gedetineerden zijn preventief in quarantaine geplaatst in een cel, zegt Meijer. "Zij krijgen een individueel programma aangeboden. Er zijn op dit moment geen gedetineerden met klachten. De medische dienst monitort de gedetineerden op klachten."

De plaatsing op een eenpersoonscel duurt acht dagen. In deze periode wordt goed in de gaten gehouden of de gedetineerde klachten ontwikkelt.

Zes medewerkers in thuisisolatie

Zes andere gevangenismedewerkers, die in de buurt van de besmette medewerker zijn geweest, zitten nu noodgedwongen thuis in isolatie. Volgens de gevangeniswoordvoerder zijn er tot nu toe in de PI in Arnhem geen besmettingen geweest onder gedetineerden.

Deze maandag krijgen alle gedetineerden van de Arnhemse gevangenis een aangepast programma. Meijer: "Activiteiten zoals luchten en persoonlijke verzorging gaan door."

Er wordt niet gewerkt. "Vanaf morgen wordt het aanbod van het programma weer opgehoogd, maar de activiteiten met gedetineerden vinden plaats in kleinere groepen", gaat de woordvoerder verder.

Maatregelen in de gevangenis

Bij de gevangenis in Arnhem gelden de RIVM-richtlijnen. Meijer: "Er wordt anderhalve meter afstand gehouden, bezoek vindt plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck. Medewerkers dragen sinds vorige maand een mondkapje in alle zones waarbij contact is met gedetineerden."

Verder vindt, legt Meijer uit, bij nieuwe gedetineerden na binnenkomst 'een medische intake' plaats, met verscherpte aandacht voor coronaverschijnselen. Bij milde klachten volgt een coronatest.