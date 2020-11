Mensen met strafblad komen niet naar Groesbeek na massaal verzet uit de buurt

Edwin ten Holte, bestuurder bij het RIBW Nijmegen & Rivierenland, betreurt de gang van zaken maar toon wel begrip. "Ik snap de reactie. Het sentiment is wat veranderd, dat zie je overal. En een hele belangrijke daarbij is de buurt, de samenleving. Hoe zij kijken naar mensen met een psychiatrische aandoening. En daar zijn we nu keihard tegenaan gelopen"

Schrikt je wild

Een vacature op Facebook. Zo kwamen buurtbewoners toevallig achter de plannen. In de advertentie van het RIWB werden mensen geworven voor de Groesbeekse locatie met ervaring in de forensische zorg.

De kinderrijke buurt is bang dat er bijvoorbeeld moordenaars en kinderverkrachters uit de tbs-kliniek in Nijmegen komen wonen. "En waar de kans op recidive groot is", zegt buurtbewoonster Susan Wijers. Ze is één van de bezorgde mensen met kinderen in de wijk.

"Je schrikt je wild", zegt Weijers. "In kan maar één conclusie trekken: gevaarlijk, héél gevaarlijk." "Geen seconde in gevaar ben je met geen enkele buurman", stelt bestuurder Ten Holte van het RIWB. Die benadrukt dat veiligheid voorop staat en ze nooit zomaar iemand ergens plaatsen, maar goed kijken of iemand past in de buurt.

Draagvlak

Buurtbewoners startten een petitie die meer dan duizend keer werd ondertekend. Daarmee is het draagvlak weg en de kans op succesvolle resocialisatie in de wijk vernietigd. Ten Holte: "Dan hoor je heel vaak: Ik wil graag dat ze ergens in de samenleving een plekje krijgen, maar moet dat nou bij mij in de buurt? Dat zien we nu in Groesbeek. Meer dan duizend mensen hebben een petitie ondertekend, daar kom je niet met een genuanceerd gesprek nog even tussen. Dus ik heb een probleem, ja."

Politieke partijen Sociaal Groesbeek en VOLG eisten stellingname van het college van burgemeester en wethouders, dat volgens fractievoorzitter Hans Peters van Sociaal Groesbeek is overvallen door de plannen en de grote onrust.

Flink strafblad

"Waar staan forensische cliënten bekend om?" reageert Peters. "Die hebben allemaal een flink strafblad. Ik vind dat dit niet kan in een wijk, dicht bij een school en een speeltuin, dat kan toch niet?"

Volgens de lokale politicus is de druk op Groesbeek al groot door de vele zorginstellingen en de nodige inzet van politie. "Wie controleert dat en wie garandeert en waarborgt de veiligheid van de inwoner en de wijk?"

Buurtbewoners zijn doodsbenauwd dat zo'n nieuwe buurtbewoner ergens opnieuw de fout in gaat. "Dat risico lijkt me groot, dat het mis gaat", verwoordt Susan Weijers als één van de moeders die zorg. De opluchting onder buurtbewoners is dan ook enorm.

Burgemeester Slinkman en wethouder Van de Scheur komen later vandaag met een reactie.